Terra Amara anticipazioni 7 marzo: Zuleyha gioisce con Hakan, Gaffur e Rasit continuano a litigare

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 7 marzo: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 7 marzo, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare quello che vedremo di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 6 marzo.

Terra Amara: riassunto del 6 marzo

Sia Zuleyha che Colak si preparano per la gara d'appalto indetta dal Ministero della Difesa per la fornitura di agrumi all'esercito turco. Betul svela ad Abdulkadir la cifra che Colak intende offrire per vincere la gara di appalto.

Abdulkadir, che nel frattempo si accorge di provare dei sentimenti per Betul, condivide l'informazione con Hakan, il quale quindi suggerisce a Zuleyha di presentare un'offerta leggermente più bassa.

Anticipazioni del 7 marzo: I risultati della Gara di Appalto

Alla fine Zuleyha si aggiudica l'appalto per la fornitura di agrumi all'esercito turco. All'apertura delle buste, infatti, l'azienda vincitrice della gara indetta dal Ministero della Difesa risulta essere la Adnan Yaman Holding, per la gioia di tutta Cukurova, Colak escluso.

Non c'è dubbio che Zuleyha sia stata aiutata da Hakan che gli ha rivelato il prezzo che Colak avrebbe messo nella busta.

In terra Amara: Gaffur è corteggiato da Cevriye?

Nel nuovo episodio: Tensioni tra Gaffur e Rasit

Nonostante il clima di gioia che regna in città per i risultati della Gara d'Appalto, tra Gaffur e Rasit continua il clima di tensione. Rasit non accetta di prendere ordini da Gaffur, sebbene questi sia il nuovo capo dei braccianti, eletto nelle ultime votazioni.

Nel frattempo, Cevriye presta sempre maggiori attenzioni a Gaffur.