Terra Amara anticipazioni del 7 aprile: Betul è prigioniera di Colak, Sermin chiede aiuto a Zuleyha

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara in onda oggi domenica 7 aprile alle 14:30 con un doppio episodio su Canale 5. Il prossimo appuntamento, salvo nuovi spostamenti, è previsto per venerdì 12 aprile in prima serata

Terra Amara: Anticipazioni del 7 aprile: Mistero e tensione dopo le nozze

Dopo le nozze, Colak reclude in casa Betul. Sermin, non avendo più notizie della figlia, si rivolge alla polizia, ma secondo il Commissario non ci sono sufficienti prove per aprire un'indagine né per sporgere denuncia di scomparsa.

Nel nuovo episodio: Appello alla stampa e accuse

Sermin si rivolge alla stampa raccontando i suoi sospetti nei confronti di Colak, convinta che l'uomo abbia ucciso Betul e ne abbia occultato il cadavere. Le sue accuse finiscono sulla prima pagina di tutti i giornali di Cukurova, scatenando l'ira di Colak.

Fikret è salvo, la sua vita non è più in pericolo

Nel frattempo, Fikret ha superato l'intervento chirurgico ed è fuori pericolo. Lo stesso vale per Abdulkadir, il quale, una volta uscito dall'ospedale, si riappacifica con suo fratello e gli chiede di fargli da spia.

La richiesta d'aiuto inaspettata nel doppio appuntamento della domenica

Sermin viene minacciata da Colak e si rifugia da Zuleyha, chiedendo aiuto per ritrovare la figlia Betul. Quando viene a sapere che Colak tiene prigioniera Betul nella sua villa, decide di intervenire, radunando alcuni uomini della tenuta e salvando Betul.

Zuleyha salva Betul

Sermin mostra un'immensa gratitudine, ma Zuleyha mette subito in chiaro che il salvataggio di Betul non significa che lei le abbia perdonate per tutto il male che le hanno fatto.

Oggi a Terra Amara: La rabbia di Colak

Quando Colak viene a sapere dell'accaduto, dà in escandescenze e indaga per scoprire chi ha informato Zuleyha delle condizioni di Betul. Quando uno degli uomini di Colak incolpa Vahap, questo scappa e si rifugia dal fratello. Abdulkadir si incontra con Betul e, mentre lei cerca di riavvicinarsi a lui, lui la minaccia.