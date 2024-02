Terra Amara anticipazioni 29 febbraio, Zuleyha rapisce Erdil: Il dramma dietro la giustizia personale

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 29 febbraio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 29 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare quello che vedremo di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 28 febbraio.

Terra Amara: riassunto del 28 febbraio

Rasit e Gaffur si candidano alla posizione di nuovo responsabile dei braccianti. Nei giorni che precedono le elezioni, i due cercano di assicurarsi i voti facendo promesse ai loro elettori, i braccianti che con il loro voto decideranno chi dei due sarà il nuovo "capo".

Intanto Betul, che ha scoperto la vera identità di Hakan, è stata sequestrata dagli uomini di Gungor che intendono intimidirla per evitare che parli.

Anticipazioni del 29 febbraio ore 14.10: Zuleyha fa rapire Erdil

Zuleyha, determinata a proteggere altre donne dall'orrore che lei stessa ha vissuto, decide di agire contro Erdil, l'uomo che una volta aveva tentato di abusare sessualmente di lei. Organizza quindi un sequestro per punirlo e dissuaderlo dal commettere atti simili in futuro.

Nel prossimo episodio: La determinazione della donna

Dopo averlo catturato, Zuleyha lo affronta, rivelando la sua identità come mandante del rapimento. Con freddezza e risolutezza, lo umilia e lo minaccia, avvertendolo che se osasse fare del male ad altre donne, lei stessa si assicurerà che non abbia più il potere di far del male a nessuno, uccidendolo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Vahap e Hakan rapiscono Betul e la minacciano.