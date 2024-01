Terra Amara anticipazioni 25 gennaio in prima serata, Zuleyha disperata: la verità sulla scomparsa di Demir

Giovedì 25 gennaio su Canale 5 in prima serata va in onda una puntata speciale di Terra Amara

Giovedì 25 gennaio in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, va in onda una puntata speciale di Terra Amara. Si tratta del terzo appuntamento serale della soap turca nello slot del giovedì sera, anche questa settimana le avventure di Zuleyha si scontrano con Doc - nelle tue mani, in onda alla stessa ora su Rai 1.

Terra Amara: riassunto della puntata del 25 gennaio ore 14.10

Betul confessa a Fikret che Hakan ha deciso di donare 20 milioni di dollari all'azienda Yaman per coprire i debiti ma di non volere quote in cambio.

Fikret si insospettisce e decide di vendere i propri terreni in modo da poter aiutare Zuleyha al posto di Hakan. Lutfiye cerca di fargli cambiare idea e lo convince a vendere alcuni edifici a Istanbul, ereditati da Fekeli.

Anticipazioni del 25 gennaio ore 21.20: Abdulkadir minaccia Betul

Betul si infuria con Abdulkadir perché Zuleyha è stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman che il suo socio Hakan-Mehemet sembra aver sospeso. Il Procuratore chiede scusa a Zuleyha e annuncia alla stampa il nuovo corso delle indagini.

Nel nuovo episodio serale: Hakan compra le quote della Yaman

Un'epidemia in un allevamento degli Yaman fa aumentare le difficoltà economiche dell'azienda Yaman. Per questo Hakan-Mehemet offre a Zuleyha 20 milioni di dollari e ne riceve in cambio quote per circa metà dell'azienda Yaman.

Nella puntata di giovedì sera: La delusione di Fikret

La cosa induce Betul a chiudere con Abdulkadir ma delude anche Fikret, che per aiutare Zuleyha aveva, a sua insaputa, venduto tutti i suoi beni immobili a Istanbul... ma una terribile notizia incombe è stato ritrovato il corpo di Demir.

Nel prossimo triplo appuntamento: La polizia trova Demir senza vita

Zuleyha ha ceduto le quote societarie a Mehmet, ma Fikret non si fida del nuovo socio. Zuleyha viene convocata dal procuratore dal quale apprende che i gendarmi hanno trovato il cadavere di Demir.

Domani sera a Terra Amara: Abdulkadir incastra Bedir

Hakan-Mehmet chiede spiegazioni a Bedir e ad Abdulkadir riguardo la morte di Demir. Abdulkadir inganna Bedir: lo convince ad assumersi la responsabilità e poi lo uccide davanti a Hakan-Mehmet.

Gli sviluppi della soap turca: La notizia della morte di Demir si diffonde a Çukurova

Gaffur cerca di convincere Lutfiye a scavare un pozzo accanto alla casa, ma il suo piano viene bloccato anche a causa dell'arrivo di Rasit che racconta a tutti del ritrovamento del cadavere di Demir.

Nella puntata di domani sera: Sermin si scaglia contro la figlia

La notizia sconvolge i presenti. Sermin accusa la figlia Betul di non essere riuscita a migliorare la loro situazione economica e che non potrà mai più controllare l'azienda visto il passaggio delle quote. Luftiye e Fikret organizzano la veglia e il funerale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Zuleyha è tornata a casa e racconti a tutti com'è andata in gendarmeria.