Terra Amara anticipazioni 24 gennaio, Zuleyha interrogata per l'omicidio di Umit: mossa inaspettata di Hakan

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di mercoledì 24 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 24 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di rivelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 23 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 23 gennaio

Fikret consiglia a Zuleyha di fuggire con i figli in Germania ma seguendo il consiglio di Lutfiye, la donna decide di rilasciare la sua deposizione e viene portata via dalla gendarmeria.

Betul intanto è dal procuratore capo a riferire ciò che ha sentito dire da Zuleyha.

Anticipazioni del 24 gennaio: Zuleyha interrogata dalla polizia

Zuleyha viene interrogata sull'omicidio di Umit e poi scagionata in quanto sulla pistola utilizzata per uccidere la dottoressa non ci sono le sue impronte.

Nell'episodio di domani: Il piano di Abdulkadir fallisce

Tutti sospettano che la soffiata sia stata fatta dal misterioso Hakan. La pistola, invece, era stata consegnata alla polizia da Abdulkadir nel tentativo di incastrare Zuleyha, convinto che sull'arma ci fossero le impronte della donna.

Nella nuova puntata: Hakan decide da che parte stare

Hakan, lo pseudonimo dietro cui si nasconde Mehemet, con un'abile mossa è riuscito ad impossessarsi dell'arma che ha ucciso Umit ed ha cancellato le impronte di Zuleyha, evitando che la donna finisse in galera.

Con questa mossa Hakan ha tradito la fiducia di Abdulkadir e si è schierato dalla parte di Zuleyha.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Fikret consiglia a Zuleyha di fuggire con i figli in Germania.

Fortunatamente, Hakan alias Mehemet è riuscito a cancellare le impronte di Zuleyha dall'arma del delitto.