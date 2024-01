Terra Amara anticipazioni 23 gennaio: Zuleyha viene portata via dai gendarmi, Betul testimonia contro di lei

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di martedì 23 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 23 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 22 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 22 gennaio

Abdulkadir ha un asso nella manica per sbarazzarsi di Zuleyha, di cui capisce che il suo socio Hakan è innamorato. Quando Betul gli confida di aver sentito Zuleyha confessare di aver ucciso Umit, Abdulkadir passa all'azione e invia al procuratore un plico anonimo contenente la pistola che ha ucciso la dottoressa.

In città, la voce si sparge velocemente ed è Gaffur, in preda al panico, ad avvisare Zuleyha e tutti gli altri alla villa: il Procuratore ha la pistola che ha ucciso la dottoressa Umit.

Anticipazioni del 23 gennaio: Il consiglio di Fikret a Zuleyha

Fikret, consapevole dei rischi imminenti, suggerisce a Zuleyha di fuggire in Germania con i suoi figli per proteggerli ed evitare la prigione .

Tuttavia, seguendo il consiglio di Lutfiye, Zuleyha prende una decisione audace e decide di rilasciare la sua deposizione, intraprendendo un percorso che potrebbe cambiare irrimediabilmente il suo destino.

Nel prossimo episodio: Zuleyha è arrestata

La scelta di Zuleyha di rilasciare la sua deposizione la porta ad affrontare le conseguenze dirette. La gendarmeria interviene, portandola via, mentre la tensione raggiunge livelli critici.

Nella nuova puntata: Betul parla con il Procuratore Capo

Betul si reca dal procuratore capo per riferire quanto ha udito da Zuleyha. Le informazioni condivise da Betul potrebbero avere un impatto significativo sugli eventi futuri complicando la posizione giuridica di Zuleyha

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hakan e Zuleyha cavalcano insieme sulla spiaggia.