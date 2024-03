Terra Amara anticipazioni del 22 marzo: Zuleyha costretta a lasciare Villa Yaman, stasera su Canale 5

Stasera 22 marzo su Canale 5 in prima serata va in onda una nuova puntata di Terra Amara: ecco le anticipazioni di quello che vedremo.

Stasera venerdì 22 marzo in prima serata, su Canale 5, alle 21:20 circa, vanno in onda due puntate di Terra Amara. Per gli appassionati della soap turca, il doppio episodio del venerdì sera è diventato un appuntamento fisso dopo il cambio di palinsesto di Mediaset, che ha spostato le avventure di Zuleyha dal daytime pomeridiano alla prima serata.

Prima di rivelare l'episodio di questa sera, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di domenica 17 marzo.

Terra Amara: riassunto della puntata del 17 marzo

Mujdat minaccia di portare via Kerem Ali se Fikret non gli consegnerà 10 milioni di lire. Nel frattempo, Zuleyha dispone soltanto di un giorno per estinguere un ingente debito col fisco.

Anticipazioni 22 marzo: Villa Yaman pignorata

L'azienda di proprietà degli Yaman ha accumulato debiti con il fisco, per questo motivo Villa Yaman è stata pignorata. Zuleyha è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur e Selamet.

Sono passate ore ma i due non ritornano, di loro non ci sono tracce, Zuleyha, preoccupata per Gaffur e Selamet, si mette alla loro ricerca con Ibo e Rasit. I due uomini sono stati derubati dei gioielli e rinchiusi nel bagagliaio dell'auto.

Nella puntata di stasera: Lo scoop sui giornali mette in difficoltà Zuleyha

Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte, ma la mattina dopo sul giornale appare una foto di Zuleyha in hotel con i dettagli della sua situazione debitoria. Lo scoop è stato fatto da un giornalista che aveva ricevuto la notizia da Sermin e Betul.

A Terra Amara Fikret continua a sospettare di Hakan

Nei nuovi episodi: Il ritorno alla Villa

Sermin ne approfitta per spettegolare con tutti, ma la villa viene dissequestrata e Zuleyha con la famiglia e il personale rientra a casa. In seguito Zuleyha tenta di riappacificarsi con Betul che invece la insulta vantandosi di averla truffata.

Venerdì sera a Terra Amara: Hakan aiuta Fikret

Mujdat, lo zio di Kerem Ali che aveva rapito il piccolo chiedendo a Fikret una somma di 10 milioni per rinunciare alla custodia del figlio di Mujgan, viene smascherato da Hakan. L'uomo è un truffatore e finisce in prigione.

Nonostante l'aiuto ricevuto da Hakan, Fikret continua a non fidarsi dell'uomo e addirittura pensa che ci possa essere proprio Hakan dietro al rapimento del bambino.

Nell'episodio del 22 marzo: Abdulkadir è geloso di Colak

In città Hakan e Colak hanno un duro scontro verbale. Mentre Abdulkadir e Betul sono a casa di lei e parlano del loro futuro, Colak decide di fare visita a Betul. Abdulkadir, all'arrivo di Colak, si fa prendere da un attacco di gelosia, ma Betul lo convince a non farsi vedere.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Zuleyha deve lasciare Villa Yaman.