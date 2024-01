Terra Amara anticipazioni 22 gennaio: Zuleyha è messa spalle al muro da Abdulkadir e Betul

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 22 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 22 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di domenica 21 gennaio alle 21:30.

Terra Amara: riassunto della puntata del 21 gennaio alle 21:30

Leyla è stata dimessa dall'ospedale e la sua famiglia organizza eventi di beneficenza per festeggiare. Hakan, informato dell'accaduto, a Zuleyha e si precipita alla villa. La reazione di Hakan conferma i sospetti di Abdulkadir: Hakan è innamorato di Zuleyha.

Betul rivela a Abdulkadir che Hakan si è offerto di coprire la perdita di venti milioni di Zuleyha. Betul e Fikret per la cittadina sono una coppia.

Il cadavere di Umit viene riesumato e si scopre che la dottoressa è stata uccisa. Abdulkadir ha la pistola con cui Zuleyha ha ucciso Umit.

Anticipazioni del 22 gennaio: Abdulkadir vuole Sbarazzarsi di Zuleyha

Abdulkadir, consapevole dell'amore di Hakan per Zuleyha, escogita un piano astuto per liberarsi di lei. Dopo aver scoperto il segreto oscuro di Zuleyha, decide di sfruttarlo a suo vantaggio.

Nell'episodio di domani: Il Plico Anonimo al Procuratore

Quando Betul rivela a Abdulkadir di aver sentito Zuleyha confessare l'omicidio di Umit, Abdulkadir passa all'azione. Invia un plico anonimo al procuratore, contenente la pistola che ha causato la morte della dottoressa.

Nella prossima puntata: Gaffur Avvisa Zuleyha della Mossa di Abdulkadir

La notizia si diffonde rapidamente in città, gettando Gaffur nel panico. L'uomo avvisa Zuleyha e gli altri alla villa del pericolo imminente: il procuratore ha ora la pistola che ha causato la morte della dottoressa Umit su cui ci sono le impronte digitali di Zuleyha.

La tensione raggiunge livelli massimi, con incognite sul destino di Zuleyha e degli altri personaggi coinvolti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il medico comunica alla famiglia che la piccola Leyla sta bene e Zuleyha è al settimo cielo.