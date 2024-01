Terra Amara anticipazioni 18 gennaio, Nuovo dramma a casa Yaman: la nonnina e Adnan spariscono

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 18 gennaio: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda giovedì 18 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di mercoledì 17 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 17 gennaio

Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, dove Lutfiye è convinta di poter scoprire la verità sulla morte di Fekeli. Abdulkadir, appresa la notizia da Fusun e Sermin, si mette sulle tracce delle due donne.

Anticipazioni del 18 gennaio ore 14.10: La nonnina e Adnan non si trovano

Sembra una normalissima giornata a casa Yaman, quando all'improvviso la nonnina e Adnan spariscono nel nulla. I due sono saliti su un taxi che si è presentato davanti alla villa, all'insaputa di tutti, e sono andati a mangiare dolci in città.

Nel prossimo episodio: Fikret coinvolto nelle ricerche

Gulten e Fadik, in preda alla disperazione, chiedono l'aiuto di Fikret, il quale si precipita alla villa in loro soccorso. Mentre vengono organizzate le squadre di ricerca, la nonnina torna alla villa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cetin chiede a Fikret del suo rapporto con Betul.