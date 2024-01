Terra Amara anticipazioni 17 gennaio: Lutfiye e Saniye in pericolo di vita, Abdulkadir è sulle loro tracce

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda mercoledì 17 gennaio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di martedì 16 gennaio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 16 gennaio

Sermin acquista una costosa auto americana da Abdulkadir, senza che nessuno, a parte Fusun, lo sappia. Lutfiye e Saniye la vedono per caso tornare a casa col nuovo acquisto e si insospettiscono.

Lutfiye, saputo che Zuleyha è partita alla volta di Izmir, non può fare a meno di preoccuparsi, malgrado Saniye cerchi di rassicurarla. Una volta arrivata in hotel con Hakan, Zuleyha chiama alla villa per tranquillizzare Lutfiye.

Anticipazioni del 17 gennaio: Alla Ricerca della Verità a Isparta

Dopo aver ritrovato una ricevuta in una giacca di Fekeli, Lutfiye e Saniye si mettono in viaggio per Isparta, convinte che nella cittadina turca possano scoprire la verità sulla morte dell'uomo. I sospetti che il decessi di Fekeli non sia dovuta ad un infarto aumentano.

Nel prossimo episodio: Un pericoloso inseguimento

Abdulkadir, appena apprende da Fusun e Sermin la notizia del viaggio di Lutfiye e Saniye, si mette immediatamente sulle loro tracce. Questa mossa suggerisce che le due donne sono vicine alla verità ma questo mette in pericolo le loro vite

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abdulkadir si prepara per il suo piano di distruggere l'azienda degli Yaman.