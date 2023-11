Terminator: Netflix annuncia l'arrivo della serie anime con un teaser

Un regalo per i fan della saga di Terminator in arrivo su Netflix. Lo streamer ha annunciato che la serie anime ispirata al franchise arriverà "presto", anticipando ciò che vedremo con un breve teaser lancianto durante la Geeked Week.

Sebbene il teaser stesso sia piuttosto vago, lascia intendere che la serie sarà una sorta di prequel ambientato poco prima del 30 agosto 1997, il Giorno del Giudizio in cui la rete artificiale conosciuta come Skynet divenne consapevole di sé, portando a una guerra totale tra uomini e macchine.

Terminator, chi sono i cyborg, profeti del futuro?

Primi dettagli sulla serie anime di Terminator

Parlando con IGN, Terri Schwartz di Netflix ha anticipato: "Nell'agosto del 1997, uno scienziato informatico di nome Malcom Lee sta lavorando furiosamente dal suo laboratorio a Tokyo per lanciare un programma di intelligenza artificiale che a suo parere salverà il mondo. Mentre il corso del futuro cambia rispetto al passato, un implacabile assassino viene inviato indietro nel tempo per uccidere Malcom e i suoi tre figli al fine di garantire il suo futuro dominio sull'umanità. L'assassino è seguito nel tempo da un soldato solitario che farà di tutto per mantenere in vita Malcom e la sua famiglia per dimostrare, una volta per tutte, che non esiste nessun destino."

Terminator: The Anime Series è prodotto da Skydance, Japan Animation Studio Production I.G. e Mattson Tomlin. Tomlin è anche showrunner e produttore esecutivo.

"Chiunque conosca la mia scrittura sa che credo nelle oscillazioni e nel colpire il cuore. Sono onorato che Netflix e Skydance mi abbiano dato l'opportunità di avvicinarmi a Terminator in un modo che infrange le convenzioni, sovverte le aspettative ed è coraggioso", ha detto Tomlin a IGN quando la serie è stata annunciata per la prima volta nel 2021.