Terminator: James Cameron fece un cameo nel film che in molto non conoscono

In Terminator c'è stato uno storico cameo di James Cameron che in molti non hanno sicuramente notato e che ha lasciato il segno sulla saga

Le apparizioni dei registi possono aggiungere qualcosa di speciale a un film. Cercare le inevitabili apparizioni di Alfred Hitchcock nei suoi film è uno dei passatempi preferiti di molti appassionati della sua opera. Hitchcock, tuttavia, non è l'unico regista ad avere l'abitudine di apparire brevemente nelle proprie opere. James Cameron ha una tendenza simile, ma ha dato un tocco personale a questo processo. Il regista appare regolarmente come doppiatore nei suoi film.

Le sue apparizioni sono in genere non accreditate e il più delle volte sembrano passare inosservate, il che rende ancora più emozionante individuarle. A questo proposito, siamo lieti di avere l'opportunità di parlare della brevissima apparizione del regista in Terminator.

La storica apparizione di Cameron in Terminator

Terminator: un primissimo piano di Arnold Schwarzenegger

Infatti Cameron appare nella sequenza in cui Sarah Connor (Linda Hamilton) e Kyle Reese (Michael Biehn), che è tornato indietro nel tempo per proteggerla, si registrano in un hotel dopo aver rischiato di essere uccisi dal Terminator (Arnold Schwarzenegger) in una vicina stazione di polizia.

Forse Cameron è timido davanti alla telecamera, motivo per cui appare solo come la voce disincarnata del gestore del Tiki Motel quando Kyle e Sarah stanno facendo il check-in. Questo segna la prima apparizione confermata del regista solo come voce in uno dei suoi film. Tuttavia, da allora è apparso più volte in ruoli simili.

Il ruolo di Cameron come gestore di un motel malfamato ha dato il via a una tendenza che continua in Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, dove presta la sua voce al T-1000 in una sequenza particolarmente toccante. Proprio così, Cameron ha colto l'occasione e ha registrato delle urla per assicurarsi che gli ultimi momenti del personaggio sullo schermo, dove si scioglie in una pozza di metallo fuso, suonassero esattamente come aveva immaginato.

Oltre a prestare la sua voce a Terminator e Terminator 2, il regista ha anche fatto delle apparizioni vocali confermate in Aliens, The Abyss, True Lies, Titanic, Avatar e Avatar: The Way of Water. Tuttavia, poche, se non nessuna, delle sue apparizioni sono facilmente identificabili, essendo state tutte individuate a posteriori o confermate in interviste. La natura spesso misteriosa di tutto ciò rende il processo di scoperta delle sue apparizioni ancora più divertente.

Ora, ci sono un paio di modi diversi per interpretare l'intento di Cameron nella sua collezione di cameo solo vocali. Da un lato, potrebbe mettere alla prova i fan per vedere chi sta prestando attenzione e darci qualcosa di cui parlare nel processo. Tuttavia, è altrettanto possibile che il regista si stia semplicemente inserendo dove necessario per risparmiare denaro e andare avanti.

James Cameron e Sam Worthington sul set di Avatar

Dopotutto, realizzare un film è un'impresa estremamente imprevedibile e il regista è al centro del caos, cercando di tenere tutto insieme a tutti i costi. A volte, questo significa presentarsi in modi inaspettati. Per quanto ne sappiamo, Cameron potrebbe essere intervenuto quando l'attore che avrebbe dovuto interpretare il gestore del motel non si è presentato all'ora prevista. Interrompere una produzione è costoso e sarebbe nel suo interesse garantire che le riprese procedano senza intoppi.

Indipendentemente dal motivo della sua breve apparizione in Terminator, è piuttosto lodevole che Cameron sia così coinvolto in ogni fase del processo di realizzazione del film e che capisca che anche i dettagli apparentemente più innocui sono importanti. Questa è una delle caratteristiche distintive di un vero autore.