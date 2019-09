Terminator: Destino Oscuro, per James Cameron è l'inizio di una nuova trilogia

James Cameron anticipa che Terminator: Destino Oscuro potrebbe essere il trampolino di lancio verso una nuova trilogia.

Terminator: Destino Oscuro vede James Cameron nelle vesti di produttore, impegnato a riprendere le redini del suo franchise, continuando la storia dopo Judgment Day, ovvero dal secondo capitolo della saga, e ignorando i film successivi. James Cameron ha rivelato che si è pensato a questo nuovo film come l'inizio di una trilogia: "Abbiamo trascorso diverse settimane a scrivere la storia e a capire quale tipo di storia volevamo raccontare, in modo da avere qualcosa da proporre a Linda Hamilton. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo iniziato a scrivere la storia e, quando abbiamo iniziato a capirci qualcosa, l'abbiamo visto come un arco di tre film, quindi c'è qualcosa di più grande da raccontare. Se siamo abbastanza fortunati da fare soldi con Dark Fate, sappiamo esattamente dove possiamo andare con i film successivi."

Il processo di sceneggiatura di questo film è stato unico in quanto Cameron e la Skydance hanno creato una stanza per gli sceneggiatori, con il risultato finale ottenuto con una sceneggiatura di Josh Friedman , David S. Goyer, Justin Rhodes e Billy Ray. Non è difficile immaginare che nel processo di elaborazione della storia di Terminator: Destino Oscuro, il team abbia anche avuto idee più ampie su dove dovrà andare questa storia.

Terminator: Destino Oscuro uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 31 ottobre 2019 distribuito da 20th Century Fox Italia. Alla regia c'è Tim Miller (Deadpool), mentre la sceneggiatura è ad opera dello stesso Cameron, che è anche produttore. Nel cast Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton nel ruolo di Sarah Connor, Mackenzie Davis (Grace), Brett Azar (T-800), Natalia Reyes (Dani Ramos), Gabriel Luna (Terminator) e altri ancora.