Terminator: Dark fate, il trailer del nuovo film della saga!

Come promesso, è stato diffuso il primo trailer ufficiale di Terminator: Dark Fate, il nuovo capitolo della popolare saga di fantascienza cominciata nel 1984 con il cult Terminator, il primo diretto da James Cameron e interpretato da Arnold Schwarzenegger.

E in occasione del sesto film proprio James Cameron è tornato ad avere un ruolo nella saga, anche se questa volta come produttore. Dietro la macchina da presa, invece, c'è Tim Miller, regista amatissimo dai fan Marvel per aver diretto Deadpool. Terminator: Dark Fate (Terminator: Destino Oscuro) ripartirà lì dove Terminator 2 - il giorno del giudizio si era fermato (come chiarisce anche la tag-line del poster). Come affermato ormai da tutti i produttori, il nuovo film ignorerà quanto accaduto nei tre film successivi.

Ecco il trailer di Terminator: Dark Fate:

Da questo primo assaggio sembra proprio che il nuovo capitolo riserverà parecchie piacevoli sorprese ai fan della prima ora. Anzitutto perchè la guerra tra la Resistenza e Skynet sarà più disperata che mai, e poi per il grande ritorno di Sarah Connor, decisiva nel primo incontro davvero poco amichevole tra il nuovo terminator interpretato da Gabriel Luna, che ha il potere di creare un doppelgänger di se stesso, e il cyborg "buono" interpretato da Mackenzie Davis. Adesso le due donne dovranno unire le forze per raggiungere il loro solo obiettivo in questa battaglia post-apocalittica: salvare il personaggio interpretata da Natalia Reyes.

Il nuovo Terminator: Dark Fate vede nel cast Mackenzie Davis e Natalia Reyes nel ruolo di Grace e Dani Ramos. Nel film ci sarà poi l'atteso incontro tra Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, storica interprete di Sarah Connor. La Hamilton tornerà a interpretare il suo personaggio per la prima volta dopo Terminator 2 - il giorno del giudizio del 1991. Il film arriverà nelle sale a novembre 2019.