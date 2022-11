Terminator: un grande buco di trama è stato spiegato con alcune scene tagliate dalla sceneggiatura

A quanto pare l'eliminazione di una scena dal primo Terminator, ad opera di James Cameron, ha creato un buco di trama considerevole che ad oggi non trova ancora una risposta canonica. La community sembra comunque aver svelato l'arcano.

Terminator: Arnold Schwarzenegger nell'iconico ruolo

Una delle domande più frequenti nei confronti di Terminator si lega proprio al funzionamento dei suoi protagonisti, e al modo in cui riescono a curarsi, rigenerando la pelle e le varie ferite. Nel primo film del 1984 James Cameron ha cancellato una sequenza che potrebbe dare una risposta a tutto ciò.

La scena in questione si situa poco dopo l'uccisione di Sarah Connor, con il T-800 di Schwarzenegger che allontanandosi dalla scena del crimine decide di mangiarsi una barretta di Milky War, ingurgitando anche tutto l'involucro.

Questa scena tagliata dalla sceneggiatura originale è stata condivisa sul fansite HopeoftheFuture. In base a quello che hanno riportato sembra che ci fosse anche un'altra sequenza legata al funzionamento specifico dei T-800, poi eliminata, in cui Kyle Reese spiegava a Sarah che questi hanno pelle umana e organi interni, trattandosi di adattamenti cibernetici che richiedono meno sostentamento e manutenzione di un normale essere umano.

Non sorprende che Cameron abbia scelto di tagliare queste parti, anche perché non hanno un impatto diretto e importante sulla trama stessa, anche se a livello di contesto si sono lasciate dietro un buco che non è mai stato riempito.