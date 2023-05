Terminator, Arnold Schwarzenegger svela come è nata la battuta "Tornerò"

Arnold Schwarzenegger ha svelato la genesi della battuta più celebre di Terminator, quel leggendario 'Tornerò' che lo segue ancora in giro per il mondo.

Arnold Schwarzenegger si è recentemente aperto a proposito delle citazioni famose associate alla sua carriera, incluso il celebre motto "I'll be back" ("Tornerò") di Terminator. In un'intervista con il The Hollywood Reporter, la star ha rivelato che la frase è nata da un dibattito con il regista James Cameron durante le riprese del primo capitolo della saga.

Schwarzenegger ha ricordato di essersi sentito a disagio nel dire "I'll" e ha suggerito di usare la frase "I will be back" ("Tornerò"). Tuttavia, Cameron ha respinto la sua proposta, affermando: "È solo una parola. Non dirmi come devo scrivere." Nonostante il disaccordo, Schwarzenegger ha proceduto sperimentando diverse modalità di pronuncia della frase, dal tono piatto a quello allegro, fino a quello gutturale.

Terminator: Arnold Schwarzenegger nell'iconico ruolo

"Ho detto: 'Mi dici come recitare ogni fottuto minuto! Di cosa stai parlando?!', e lui ha risposto: 'Arnold, pensi che suoni strano ma non è così. Quindi dillo solo 10 volte. Dillo in modo diverso modi. Continuerò a girare con la telecamera. Poi ne sceglieremo uno.'", ha raccontato Arnold.

Dall'uscita del film fino ad oggi, molte persone si sono avvicinate all'attore chiedendogli sedi ripetere per loro quella famosa battuta. Anche se all'inizio era restio ad acconsentire, oggi ha accettato la popolarità della frase ed è più che felice di declamare quelle parole indimenticabili. Quindi è questa la genesi del leggendario motto di Arnold Schwarzenegger, diventato ormai parte integrante della sua carriera. Nonostante le sue riserve iniziali, la collaborazione tra l'attore e Cameron ha portato alla creazione di una frase che ha affascinato il pubblico per decenni.