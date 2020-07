Terminator 2 - Il giorno del giudizio: la sorella di Linda Hamilton fu usata come controfigura

Leslie Hamilton Gearren, la sorella gemella di Linda Hamilton, fu usata come controfigura durante le riprese di Terminator 2 - Il giorno del giudizio. Principalmente la sorella di Linda fu coinvolta nelle scene in cui comparivano "due Sarah Connor", come ad esempio quando T-1000 stava imitando il personaggio interpretato dalla Hamilton.

Terminator 2: Linda Hamilton

Leslie comparve anche in una scena, che non fu inserita nella versione del film proiettata nelle sale cinematografiche bensì soltanto nella versione estesa in DVD, come immagine speculare della sorella Linda, sempre nei panni di Sarah Connor.

Leslie interpreta la versione "più lontana" di Sarah, alternandosi tra la vera Connor e il T-1000 in base alla posizione della telecamera sul set. Un'altra coppia di gemelli, Don e Dan Stanton, fu impiegata per rappresentare la scena in cui il T-1000 impersona una guardia del manicomio.

Per Terminator 2 - il giorno del giudizio fu impiegato un budget senza precedenti di 94 milioni di dollari, ovvero il triplo del costo di un film medio e circa 15 volte il budget del primo Terminator. Una parte significativa del budget fu usata per pagare proprio Linda Hamilton e Schwarzenegger, quest'ultimo ricevette persino un business jet Gulfstream III da 11-12 milioni di dollari.