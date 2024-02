Teresa Mannino: chi è la comica siciliana co-conduttrice a Sanremo 2024

Dopo Marco Mengoni e Giorgia, la co-conduttrice di Sanremo 2024 è Teresa Mannino: la comica siciliana affiancherà Amadeus nel corso della terza serata della kermesse canora. Teresa già nel corso della conferenza stampa ha dato spettacolo con la sua comicità mai banale. Ecco chi è Teresa Mannino e quali sono stati i momenti fondamentali della sua carriera artistica.

Chi è Teresa Mannino

Nata il 23 novembre 1970 a Palermo, Teresa Mannino è una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo italiano. Figlia di un medico, ha radici profonde nella città siciliana di Gibilrossa, frazione di Misilmeri, in Provincia di Palermo. Dopo gli studi al liceo classico, Teresa si laurea in Filosofia presso l'Università degli Studi di Palermo, ma la sua passione per la recitazione la porta a intraprendere una carriera completamente diversa.

Carriera teatrale e televisiva

Tra il 1998 e il 2000, affina le sue abilità presso la scuola europea del Teatro Carcano di Milano, dove partecipa anche a un corso di storia del teatro con Luigi Lunari. Il suo debutto sul palcoscenico avviene nel 1999 con la Lisistrata di Aristofane, diretta da Silvio Pandolfi, seguita da altre produzioni teatrali di prestigio.

Il grande pubblico conosce Teresa Mannino a partire dal 2004, quando si fa strada nel mondo della commedia esordendo nel locale milanese Zelig e successivamente nel programma notturno Zelig Off.

Nel corso degli anni successivi, diventa una presenza fissa nelle trasmissioni televisive e radiofoniche più seguite, tanto che dal 2005 al 2011, ricopre il ruolo di conduttrice in Zelig Off insieme a Federico Basso.

La sua versatilità la porta a partecipare a una vasta gamma di progetti, tra cui la conduzione di programmi radiofonici come Altamarea su Rai Radio 2, la partecipazione a Zelig Circus, e lo spettacolo teatrale "Terrybilmente Divagante", che scrive insieme a Giovanna Donini e Federico Basso, tra il 2010 e il 2012.

Successo cinematografico e impegno sociale

Teresa Mannino nel corso degli anni, ha lavorato anche nel cinema, recitando in film come: Amore, bugie e calcetto, il suo film d'esordio nel 2008, A Natale mi sposo, Ex: Amici come prima!, dimostrando una notevole versatilità artistica che le ha permesso di spaziare tra generi diversi.

Il suo ultimo film è Io e mio fratello, pellicola del 2023 diretta da Luca Lucini,la recensione di Movieplyer del film Io e mio fratello.

Nel 2018, Teresa Mannino porta nei teatri italiani il suo spettacolo Sento la Terra Girare, un progetto che va oltre il semplice intrattenimento, nel quale vengono trattate tematiche a sostegno delle politiche ambientali e sociali.

La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, continua con progetti televisivi come il ritorno a Zelig nel 2021, dopo cinque anni dall'ultima apparizione, e lo spettacolo teatrale Il Giaguaro mi Guarda Storto, presentato nei teatri italiani nel 2022.

Vita privata

Teresa Mannino è stata sposata per circa due anni è mezzo, dopo il breve matrimonio, ha trovato l'amore accanto a Andrea, un batterista che ha conosciuto prima di sposarsi.

"Ci siamo conosciuti agli inizi della mia carriera su un palco e ci siamo innamorati di nascosto perché io ero impegnata - ha detto a proposito di Andrea in un'intervista a Donna Moderna - Anni dopo io e mio marito ci siamo lasciati. Ma al mio tredicesimo giorno da single, ho incontrato Andrea, per caso, in un autogrill a Verona. E tutto è ricominciato dal punto in cui l'amore era rimasto in sospeso. Io non credo a niente, solo a quello che vedo. E quella volta lì, il destino, l'ho guardato negli occhi".

Teresa e Andrea hanno una figlia, Giuditta, nata nel 2009, che questa sera sarà a Sanremo "Solo per vedere i Bnkr44", ha detto la co-conduttrice della terza serata del Festival nel corso della conferenza stampa.

La loro storia è terminata e oggi l'attrice è legata sentimentalmente con il produttore cinematografico Paolo Santolini, conosciuto sul set del docufilm Il maestro senza regole.