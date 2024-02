Sanremo 2024: Sangiovanni si ferma dopo il festival: 'Non ho le energie fisiche per continuare'

Sangiovanni ha scioccato i suoi fan con un messaggio su Instagram in cui ha annunciato di voler abbandonare momentaneamente la scena. Il cantante, che ha partecipato a Sanremo 2024, ha messo in stand by il suo album, ed ha annulato il suo prossimo concerto.

Sangiovanni annuncia una pausa dalla musica dopo Sanremo 2024

Sangiovanni ha condiviso un importante messaggio con i suoi fan, sottolineando l'importanza di essere autentici e onesti con se stessi. Attraverso un comunicato pubblico, Sangiovanni ha rivelato il suo stato d'animo e le decisioni cruciali che ha preso riguardo al suo percorso musicale.

In un momento di grande sincerità, Sangiovanni ha spiegato che la sua decisione non è legata alla classifica di Sanremo 2024, dove si è piazzato in penultima posizione. L'artista ha svelato di aver vissuto lo stesso disagio anche durante il Sanremo precedente e di non riuscire più a nascondere i suoi veri sentimenti di insoddisfazione.

Stand by per l'album e annullamento del concerto

Sangiovanni ha annunciato la decisione di mettere in pausa l'uscita del suo album 'Privacy' e il concerto al forum di Assago del 5 ottobre. Rivolgendosi ai suoi sostenitori, ha assicurato che coloro che hanno investito nel suo progetto riceveranno il rimborso, sia per il concerto che per il preacquisto del disco.

Incapacità di nascondere il disagio

Nonostante la difficoltà della situazione, Sangiovanni ha ribadito la sua fiducia nella sua musica e nel suo progetto. Tuttavia, ha riconosciuto di non avere al momento le energie fisiche e mentali necessarie per portarlo avanti. Con affetto, ha ringraziato il suo team per la vicinanza e ha assicurato di voler migliorare la sua condizione personale prima di riprendere il percorso musicale.

Infine, Sangiovanni ha rassicurato i suoi fan ribadendo che continuerà a scrivere e a lavorare in studio, e che tornerà presto, ancor più forte di prima. Il suo messaggio è stato salutato con affetto da molti colleghi, tra cui la sua amica Madame, Deodato, Alfa, I Negroamaro e Mr Raian.