Ghali ospite a Che Tempo Che Fa: dopo le sue parole sul genocidio il cantante va da Fabio fazio

Ghali, imbavagliato dalla Rai, viene chiamato da Fabio Fazio: il cantante che abbiamo visto a Sanremo 2024, sarà ospite di Che Tempo che Fa domenica 18 febbraio. Le sue parole sul genocidio hanno provocato un caso politico con il comunicato a favore di Israele letto da Mara Venier al termine di Domenica In.

Ghali a Che Tempo Che Fa

Sulle pagine social di Che Tempo Che Fa è arrivato l'annuncio della partecipazione di Ghali al programma di Fabio Fazio. Ieri sera su X, sull'hashtag del programma, molti spettatori avevano chiesto alla trasmissione in onda su Il Nove di ospitare il cantante che a Sanremo e a Domenica in aveva chiesto di fermare il genocidio.

Le sue dichiarazioni sul genocidio

Ghali, che sabato sera è arrivato al quarto posto con la sua Casa mia, al termine della sua esibizione aveva parlato con l'alieno che l'accompagnato nella cinque giorni di Sanremo. "Stop al genocidio" erano state le parole che gli aveva bisbigliato all'orecchio l'extraterrestre.

Reazione di Israele e scuse Rai

Le parole del cantante avevani provocato l'ira dell'ambasciatore israeliano in Italia, nonostante il rapper milanese non abbia mai nominato lo stato ebraico. Interpellato a Domenica in sulle parole del diplomatico Ghali aveva replicato: "La gente ha sempre più paura di dire 'stop alla guerra e stop al genocidio' e il fatto che lui dica così non va bene, continua questa politica del terrore. Le persone sentono che vanno a perdere qualcosa se dicono 'viva la pace' e non deve succedere. L'Italia porta valori completamente opposti. Ci sono dei bambini di mezzo".

A fine trasmissione è arrivato un comunicato di Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, letto da Mara Venier in diretta: "L'Amministratore Delegato Roberto Sergio ha dichiarato questo: Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo, la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas oltre a ricordare la strage dei bambini, donne e uomini del 7 ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità Ebraica è sentita e convinta".