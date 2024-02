Sanremo 2024: Massimiliano Caiazzo svela 'I Miei Preferiti' e i segreti di Uonderbois

Massimiliano Caiazzo è stato ospite di Stasera c'è Cattelan. L'attore di Mare Fuori 4 ha condiviso le sue sensazioni vissute a Sanremo 2024, dove è salito sul palco con alcuni protagonisti della serie cult di Rai 2. Massimiliano ha anche annunciato il suo nuovo progetto televisivo.

L'entrata spettacolare di Massimiliano Caiazzo a 'Stasera c'è Cattelan

L'arrivo di Massimiliano Caiazzo negli studi del programma condotto da Alessandro Cattelan è stato prorompente. L'attore, appassionato di parkour, ha superato una serie di ostacoli insieme a un gruppo di stunt per entrare nel salotto del programma.

Uonderbois: La sua nuova Serie TV

Durante l'intervista, Caiazzo ha spiegato che il suo ingresso non è stato casuale, ma legato al fatto che sta girando una nuova serie televisiva, un urban fantasy ispirato alla figura del Munaciello napoletano.

In Uonderbois, il nome della serie che vedremo alla fine del 2024 su Disney+, Caiazzo ha lavorato con il gruppo di stunt che spesso lo ha sostituito in alcune scene particolarmente spericolate.

Uonderbois, iniziate le riprese della nuova serie targata Disney+ con Serena Rossi e Nino D'Angelo

Sanremo 2024: La seconda volta di Massimiliano Caiazzo

L'attore, che ieri abbiamo visto anche in prima serata con i primi episodi di Mare fuori, qui trovate la recensione di Movieplayer di Mare fuori 4, ha raccontato la sua esperienza al Festival della canzone italiana condotto da Amadeus.

Quest'anno Massimiliano Caiazzo è tornato a Sanremo per la seconda volta. Lo scorso anno, durante la loro prima esperienza sul palco dell'Ariston, il cast della serie ha cantato il brano della sigla di Mare Fuori. Quest'anno, invece, gli attori hanno recitato un testo di Matteo Bussola, ispirato alle nuove parole dell'amore, criticato da Elena Cecchettin.

Durante l'intervista a Stasera c'è Cattelan, Caiazzo ha condiviso di aver vissuto appieno l'esperienza di quest'anno, godendosi l'atmosfera della kermesse canora e il rapporto con gli artisti in gara.

Massimiliano Caiazzo, inoltre, ha detto di aver apprezzato il testo di Geolier, definendolo "fortissimo" e toccante per gli adolescenti come lui, che si fanno molte domande su quei temi e che in qualche modo vengono segnati da essi. L'attore ha lodato anche l'energia sprigionata sul palco da Angelina Mango e ha elogiato le performance di Fiorella Mannoia e Irama, definendole "grandissime lezioni di recitazione" e sottolineando la capacità di trasmettere emozioni attraverso la voce.