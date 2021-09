Terence Hill dice addio a Don Matteo: video e foto dell'ultimo ciak

Dopo 250 episodio insieme, Terence Hill ha detto addio al suo Don Matteo, che l'ha accompagnato per 22 anni e 13 stagioni. Una decisione, quella dell'attore, che era stata annunciata in estate, quando le voci sull'arrivo di Raoul Bova avevano reso impossibile mantenere ancora il segreto.

Ieri, a 21 anni dalla messa in onda della prima puntata, Terence Hill ha girato la sua scena finale nei panni di Don Matteo, e quell'ultimo ciak nella chiesa di Santa Eufemia a Spoleto è stato immortalato in un video che cattura tutta l'emozione dell'attore e di chi in questi anni ha lavorato a stretto contatto con lui, come Nino Frassica, o il produttore Luca Bernabei.

"È vero, Terence ci lascia" - ha detto il produttore della serie - "ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all'eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don Matteo e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito. Oggi dobbiamo essere all'altezza del mito che non ci lascia ma come un padre ci guarda da lontano e ci osserva crescere. Consapevoli dell'eredità di Terence, abbiamo il dovere di impegnarci ancora di più e di portarla avanti con la masima dedizione e responsabilità. Lo dobbiamo ai milioni di italiani che guardano la serie e a Terence. A lui vogliamo dire ancora una volta grazie".

Tante le foto scattate sul set umbro che rafforzano ulteriormente quel messaggio, un semplice e sincero "grazie", con cui Rai Fiction e Lux Vide hanno voluto salutare colui che nel cuore degli spettatori, in Italia e all'estero (dove Don Matteo resta uno dei nostri prodotti seriali più conosciuti e apprezzati), resterà il solo e unico Don Matteo.

Anche perchè il suo successore, che sarà interpretato da Raoul Bova, avrà un altro nome, Don Massimo, come lo stesso interprete romano aveva anticipato.

Sembra che sia stato proprio Terence Hill a indicare Bova come suo migliore erede come protagonista della serie che, per continuità, continuerà a chiamarsi Don Matteo. Anche se Don Massimo sarà diverso dall'illustre predecessore, anzitutto perchè, come svelato da Luca Bernabei in un'intervista recente a Rtl 102.5, non indosserà la tonaca.

Le riprese del "nuovo corso" sono iniziate oggi in Umbria e gli spettatori potranno finalmente scoprire cosa il futuro riserva agli altri personaggi della fiction forse già nei primi mesi del 2022.