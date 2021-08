Terapia di coppia per amanti: il film con Ambra Angiolini stasera su Canale 5 in prima visione

Stasera su Canale 5 in prima serata, e in prima visione in chiaro, va in onda Terapia di coppia per amanti, il film con Ambra Angiolini e Pietro Sermonti.

Stasera su Canale 5 alle 21:30 arriva, in prima visione in chiaro, Terapia di coppia per amanti, la commedia con protagonisti Ambra Angiolini e Pietro Sermonti, diretta nel 2017 da Alessio Maria Federici.

Terapia di coppia per amanti: Pietro Sermonti e Ambra Angiolini in un momento del film

Viviana (Ambra Angiolini) e Modesto (Pietro Sermonti) sono amanti e ciascuno di loro ha un figlio.

Sono caratterialmente molto diversi e la relazione clandestina, unita agli evidenti problemi familiari, non fa che favorire i litigi, ormai all'ordine del giorno.

Per questo Viviana decide di trascinare Modesto da un analista per cominciare una terapia di coppia.

Modesto accetta pur con qualche riserva, dettata soprattutto dal professionista scelto, il professor Malavolta (Sergio Rubini), diventato ormai una star televisiva ma notoriamente in crisi costante con la propria compagna.

Lo stesso Malavolta si trova di fronte a un caso alquanto singolare: una coppia clandestina divisa tra la volontà di lei di uscire allo scoperto e i tentativi di lui di rimanere nell'ombra pur volendo accontentare l'amante.