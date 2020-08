Tenet, Robert Pattinson parla delle sequenze d'azione "Me la stavo facendo sotto!"

Tenet il nuovo film di Christopher Nolan con Robert Pattinson è stato descritto dal cast e dalla produttrice come una produzione tra le più ambiziose mai realizzate, e parlando di una scena particolare Pattison ha rivelato "Me la stavo facendo sotto!"

In un'intervista con The Irish Times le star del film e la produttrice Emma Thomas (moglie del regista) hanno raccontato di quanto siano state impegnative le riprese per questo particolare progetto.

Robert Pattinson ha confermato di aver vissuto un'esperienza davvero intensa, e di aver realizzato alcune le sue scene d'azione più difficili. Riferendosi ad una sequenza automobilistica in particolare l'attore ha spiegato "Me la stavo facendo sotto mentre passavo tra una macchina e un'altra a 80 miglia all'ora e intanto Chris si comportava come se fosse del tutto normale".

Nel film l'attore lanciato da Twilight ha fatto coppia con John David Washington, protagonista principale del film, ed ex giocatore dell'NFL. A quanto pare Pattinson ha patito la differenza di prestanza fisica rispetto al collega "L'allenamento massimo che faccio la maggior parte del tempo è una passeggiata casuale. John David può correre tutto il giorno. È stato un bene aver finito per essere abbastanza in forma. Ma sicuramente, all'inizio, c'erano giorni in cui non riuscivo a camminare".

Nonostante l'esperienza, Pattinson ha rivelato che spesso era proprio Washington a spiegargli degli elementi della trama "Fino all'ultima settimana di riprese, parlavo con John David e gli facevo alcune domande piuttosto fondamentali su chi fosse il mio personaggio. E John David mi diceva: 'Aspetta, non lo sai?' Ma è complicato!".

Emma Thomas ha dichiarato che ritiene Tenet il loro film più ambizioso "Con ogni film, abbiamo la stessa conversazione. Ne faremo uno piccolo questa volta? In un mondo in cui gli studios sono diventati sempre più avversi al rischio, siamo stati fortunati che ogni film che abbiamo fatto abbia funzionato." La produttrice ha anche spiegato che solitamente hanno un'unica grande, e complicata, scena per ogni film (ad esempio l'esplosione dell'ospedale ne Il Cavaliere Oscuro) ma Tenet invece ne ha molte.

"Con Tenet ogni volta che facevamo una di quelle grandi cose, ci rilassavamo per cinque minuti, poi guardavamo il programma stabilito per la settimana successiva e ce n'era già un'altra!".

Nel cast figura anche Kenneth Branagh, che interpreta il cattivo del film, da lui descritto come il personaggio "più oscuro che io abbia mai interpretato". Nolan gli avrebbe detto di rendere il personaggio "ininterrottamente malvagio". In un paio di scene inoltre Branagh, attore di enorme esperienza, ha dichiarato che non era sicuro di cosa stesse succedendo, cosa mai accaduta in tutta la sua carriera.

Il nuovo film di Christopher Nolas sarà il banco di prova dell'industria cinematografica post Covid-19, poiché il suo lancio inizierà il 26 agosto e permetterà agli studios di capire come gestire le prossime uscite dell'anno.