Tenebre e Ossa, Leigh Bardugo incontra per la prima volta il cast della serie Netflix (VIDEO)

Se avete amato Tenebre e Ossa, la nuova serie tv fantasy di Netflix, sicuramente avrete amato anche il cast dello show. Anche se forse non avrete pianto quanto Leigh Bardugo quando ha incontrato per la prima volta gli attori che avrebbero dato vita ai personaggi da lei creati.

Non si può certo negare come, nel decretare il successo di un prodotto d'intrattenimento, buona parte del merito vada al cast del film o della serie tv. Se poi sei l'autrice dell'opera, hai aspettato anni e anni per vedere sullo schermo il mondo e i personaggi nati dalla tua fantasia, e ti ritrovi davanti per la prima volta chi è incaricato di rendere tutto questo realtà, è facile che ci scappino le lacrime.

È per questo che il momento in cui Leigh Bardugo, creatrice del Grishaverse, ha avuto modo di conoscere di persona gli attori della serie Netflix Tenebre e Ossa, è stato particolarmente emozionante, come si può notare nel video che potete vedere sopra.

Ci sono voluti all'incirca 0.01 secondi perché la Bardugo si commuovesse nella sua prima visita sul set durante le riprese dello show.

Alquanto comprensibile, considerata la situazione: dalla saga letteraria il cui primo libro venne pubblicato nell'ormai già lontano 2012 è infatti nato un universo televisivo, e adesso Alina, Mal, Kaz e tutti gli altri personaggi del Grishaverse hanno un volto in carne e ossa con nome e cognome associati.

Ecco che allora scende la lacrimuccia nell'incontrare Jessie Mei Li (Alina), Archie Renaux (Mal) Sujaya Dasgupta (Zoya), Freddy Carter (Kaz), Kit Young (Jesper) e Amita Suman (Inej).

E se ci si mette anche Ben Barnes (Generale Kirigan) con un'apparizione a sorpresa e la sua celebre battuta "Fine, make me your villain" ("Va bene, decidi pure che sono io il cattivo"), possiamo davvero biasimarla?

La prima stagione di Tenebre e Ossa è attualmente disponibile su Netflix.