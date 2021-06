Tenebre e Ossa 2: Netflix conferma il rinnovo per una seconda stagione

Tenebre e Ossa 2 ha ottenuto il via libera da parte di Netflix che, con un divertente video, ha annunciato ufficialmente il rinnovo del progetto tratto dai romanzi di Leigh Bardugo.

I protagonisti dell'adattamento per il piccolo schermo svelano nel filmato che ritorneranno ufficialmente per realizzare le puntate che proseguiranno il racconto di Alina, Mal e del team di "criminali" guidati da Kaz Brekker, senza dimenticare inoltre la capretta ormai diventata una beniamina dei fan.

Nel cast di Tenebre e ossa ci sono Jessie Mei Li che sarà Alina Starkov, Archie Renaux nei panni di Malyen "Mal" Orestsev, Ben Barnes nella parte del generale Kirigan. Tra i personaggi coinvolti ci sono inoltre Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman), Jesper Fahey (Kit Young), Nina Zenik (Danielle Galligan) e Matthias Helvar (Calahan Skogman)

Gli otto episodi della prima stagione si sono ispirati anche dai romanzi la cui storia prende il via al termine della trilogia che dà il titolo all'adattamento per il piccolo schermo. Leigh Bardugo e il team di autori hanno infatti ideato delle storie prequel per i personaggi, permettendo così di far interagire protagonisti che tra le pagine non si incontrano mai.

La sceneggiatura di Shadow And Bone è firmata Eric Heisser, già autore di Bird Box. Lo show è prodotto da Shawn Levy, già produttore di Stranger Things.

I romanzi ambientati nel Grishaverse di Leigh Bardugo hanno venduto più di 2,5 milioni di copie solo nei paesi anglofoni. La serie in arrivo sarà ambientata in un mondo diviso in due da una perpetua barriera di oscurità, in cui creature innaturali si nutrono di carne umana, una giovane soldatessa scopre di possedere poteri che potrebbero riunire il suo paese. Ma mentre lotta per imparare a gestire il potere, forze del male complottano contro di lei. Ladri, assassini e santi sono in guerra e servirà molto più della magia per sopravvivere.