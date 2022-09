Tenebre e Ossa 2, Grisha e i Corvi tornano nell'anteprima della nuova stagione della serie Netflix

Tenebre e Ossa sta per tornare con la sua seconda stagione, ma prima la serie fantasy di Netflix si presenta con un'anteprima che anticipa il destino di Grisha e Corvi nei nuovi episodi.

Il video condiviso durante l'evento TUDUM ha infatti permesso di vedere le prime immagine tratte dagli episodi inediti, in arrivo nel 2023 in streaming.

Si farà presto ritorno nel Grishaverse con la nuova stagione dello show di Netflix basato sui romanzi dell'autrice americana Leigh Bardugo, Tenebre e ossa, che durante l'evento globale noto come TUDUM si è finalmente mostrata con delle prime immagini.

Nel video facciamo infatti la conoscenza delle new entry del cast tra cui troviamo Patrick Gibson, interprete del più giovane Principe di Ravka Nikolai Lantsov, Lewis Tan e Anna Leong Brophy, ovvero coloro che presteranno il volto ai gemelli guerrieri Tolya Yul-Bataar e Tamar Kir-Bataar.

Inoltre, dal lato Corvi, abbiamo anche modo di dare una prima occhiata a Jack Wolfe, che vestirà i panni dell'atteso sesto membro del gruppo, Wylan Hendricks.

La seconda stagione di Tenebre e Ossa, infatti, sembra che proseguirà sulla scia della prima intrecciando ancora le narrazioni della trilogia principale del Grishaverse, quella di Shadow and Bone (e più precisamente del secondo libro, Siege and Storm ovvero Assalto e Tempesta) e quelle della duologia spin-off Six of Crows (sebbene finora si siano viste quasi esclusivamente solo vicende precedenti al primo libro). Sarà dunque interessante vedere come verrà gestito questa volta il materiale narrativo a disposizione, e quali saranno le aggiunte e le modifiche del caso.

Intanto vi ricordiamo che nel cast di Tenebre e Ossa 2 vedrete tornare, tra gli altri, Jessie Mei Li, Ben Barnes, Archie Renaux, Freddy Carter, Kit Young, Amita Suman, Calahan Skogman, Danielle Galligan Sujaya Dasgupta, Daisy Head e Luke Pasqualino.