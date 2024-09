Temptation Island: Valerio vede le clip di Diandra e chiede il falò di confronto immediato

Nella terza puntata di Temptation Island, uno degli ultimi segmenti è stato dedicato a Diandra Pecchioli e Valerio Palma. Quest'ultimo, dopo aver visto un nuovo video della sua fidanzata, ha chiesto a Filippo Bisciglia, conduttore del programma, un immediato falò di confronto, che probabilmente vedremo nel prossimo episodio del docu-reality in onda martedì 1 ottobre.

Diandra e Valerio: due mondi ormai lontani

Per capire cosa è successo, riavvolgiamo il nastro e torniamo alla clip di presentazione della coppia, dove i due, insieme da 7 anni e mezzo, hanno spiegato i motivi che li hanno spinti a partecipare al viaggio dei sentimenti del programma di Canale 5. Diandra ha 37 anni, è veterinaria e imprenditrice, ed è stata lei a scrivere alla redazione.

Valerio, infatti, le ha chiesto di lasciare le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove vive la sua famiglia. Il 44enne, impiegato, manterrebbe il suo lavoro, mentre lei perderebbe tutto ciò che ha costruito in questi anni. Lui crede che il ritmo di vita della sua convivente non permetta loro di coltivare il loro amore.

Diandra e Valerio nella foto promozionale

Le parole dell'imprenditrice e la richiesta di falò

Ieri, Valerio è stato convocato nel pinnettu per vedere un video della sua fidanzata con Valentino. L'imprenditrice, parlando con il single, ha spiegato che difficilmente rinuncerà al suo lavoro a Roma. "Lui lo vedo bene in Puglia, magari con una ragazza con minori ambizioni", ha detto. Tuttavia, non sono state queste le uniche affermazioni che hanno colpito Valerio.

"In questi giorni ho capito che posso sopravvivere anche se ci lasciamo, magari posso trovare anche un'altra persona", ha aggiunto Diandra. "Io non rinuncerei mai né alla bella vita, né al mio lavoro, e non voglio perdere i miei amici". "Quando siamo arrivati qua - ha proseguito l'imprenditrice - ognuno sperava che l'altro cambiasse idea, ma qui ho capito che sto bene anche senza di lui". Queste parole hanno fatto scattare Valerio.

Uscito dal pinnettu, l'impiegato ha comunicato agli altri fidanzati di aver preso una decisione importante: "Adesso voglio il falò immediato. Se lei sta bene e non cambia idea, ognuno va per la sua strada e se ne va per i fatti suoi. A 44 anni non c'è bisogno di tante parole, però deve venire al falò e dirmelo in faccia".