Temptation Island, Alfred si eccita con la tentatrice, Anna interrompe i video: "Non voglio vedere un porno"

La terza puntata di Temptation Island ha segnato un nuovo capitolo dell'avventura di Anna Acciardi e Alfred Ekhator all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula. L'avvicinamento del 25enne alla sua tentatrice Sofia è stato talmente evidente che la sua fidanzata ha chiesto a Filippo Bisciglia di fermare le immagini, perché quello che aveva visto era già abbastanza.

L'imbarazzo di Anna davanti ai video compromettenti di Alfred

La coppia ha iniziato il viaggio dei sentimenti dopo che lei, laureata in psicologia, ha scoperto di essere stata tradita e, naturalmente, ha perso la fiducia nel suo fidanzato. Il percorso iniziato da Alfred a Temptation Island le sta dimostrando che le sue paure erano fondate: il suo ragazzo sembra aver perso il pelo, ma sicuramente non il vizio di flirtare con altre ragazze.

I video che Filippo ha mostrato ad Anna hanno accresciuto il suo imbarazzo. Il suo fidanzato, mentre era abbracciato a Sofia, ha avuto anche un'erezione, o, come l'ha definita la tentatrice, "una sensazione nelle parti basse". Dall'altra parte, la Acciardi, non potendo credere a ciò che vedeva e sentiva, ha chiesto conferma alle altre fidanzate: "Ma lei gli guardava le parti basse?".

Alfred si eccita con Sofia

Naturalmente, lo show di Alfred e Sofia non è finito qui. Ekhator, così come in precedenza Antonio, ha avuto un moto di gelosia verso la single, mentre Anna commentava che nell'anno e nei mesi in cui sono stati insieme, lui non è mai stato geloso di lei. Ma non è finita: Anna si è dovuta sorbire anche Alfred che ha organizzato una gita a cavallo con la single, e non solo.

La ragazza ha sentito Ekhator lamentarsi della mancanza di passione nel rapporto con lei. Nel Pinnettu, Anna ha ribattuto che la passione non è sufficiente e che sperava di uscire dal programma con una relazione basata sull'amore. Secondo lei, Alfred non sta cambiando e sembra volerla sostituire, senza però avere il coraggio di lasciarla.

Durante un successivo video, lui si è mostrato sempre più complice con Sofia e Anna, esasperata, si è domandata perché non si baciassero direttamente. Nel filmato successivo, la single gli ha chiesto: "Mi baceresti se non fossi fidanzato?", e lui ha ribattuto chiedendole se lei si sentiva libera "a livello intimo".

Per Anna, la misura era colma: ha chiesto a Filippo di stoppare i video perché le immagini la facevano sentire umiliata e annoiata. "Non sono venuta qui per conoscere la loro voglia di andare a letto insieme", ha dichiarato. Nonostante tutto, la ragazza non ha preteso il falò di confronto, che comunque promette scintille, soprattutto perché le immagini che vedrà nella prossima puntata la scioccheranno, come hanno mostrato le anticipazioni del quarto episodio.