Temptation Island, Valerio Ciaffaroni ha tradito Ary? L’indiscrezione

I protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island continuano a far parlare di sé ben oltre la fine del programma. Dopo settimane di gossip e segnalazioni, al centro dell'attenzione troviamo nuovamente Valerio Ciaffaroni, la sua ex fidanzata Sarah Esposito e la tentatrice Arianna Mercuri. A questa vicenda si sarebbe aggiunta anche una misteriosa quarta ragazza, che avrebbe dato il via a nuove indiscrezioni bollenti.

Il presunto episodio a Gallipoli: cosa sarebbe successo tra Valerio e la sconosciuta

Come ricordiamo, durante il "mese dopo" - l'appuntamento che segue il falò di confronto condotto da Filippo Bisciglia, Valerio e Sarah avevano confermato la fine della loro storia. Lui, infatti, aveva scelto di iniziare a frequentare Arianna, la single conosciuta durante la sua permanenza nel villaggio dei fidanzati.

Negli ultimi giorni, però, la notizia che circola è tutt'altra: secondo le voci, Valerio avrebbe tradito Arianna... ammesso e non concesso che i due fossero ancora una coppia. A riportare l'indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, scrivendo: "Valerio avrebbe tradito Ary (sempre se stavano/stanno insieme) con una ragazza ieri sera a Gallipoli. Ho le chat di lei dopo una notte passata insieme."

Valerio e Sarah al falò di confronto

Il presunto episodio sarebbe avvenuto proprio la scorsa notte in una delle mete estive più frequentate della costa pugliese. La ragazza in questione, di cui non si conosce l'identità, avrebbe condiviso con Pugnaloni le conversazioni private successive alla serata trascorsa insieme a Valerio, rendendo la questione particolarmente delicata dal punto di vista giuridico.

Il ritorno di fiamma (mai confermato) con Sarah Esposito

Ma non è tutto: già da settimane, sui social, erano arrivate segnalazioni su presunti avvistamenti di Valerio insieme alla sua ex. Nonostante la decisione ufficiale di proseguire con Arianna, pare che Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito siano stati immortalati in più occasioni in atteggiamenti amichevoli, alimentando voci di un possibile riavvicinamento, circostanza smentita dai diretti interessati.