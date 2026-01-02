Temptation Island, Antonio Panico chiede scusa e torna sui suoi passi: “Valentina è la mia vita”

Antonio Panico e Valentina Riccio si sono fatti conoscere dal grande pubblico durante l'ultima edizione di Temptation Island, soprattutto nel finale, quando - nonostante le forti divergenze emerse nel percorso - Antonio riuscì a sorprendere tutti con una proposta di matrimonio pirotecnica davanti al falò di confronto.

Le rivelazioni di Valentina sui messaggi sospetti

Dopo il programma, la loro storia sembrava proseguire nel migliore dei modi, almeno fino a pochi giorni fa. Valentina, infatti, tramite alcune storie su Instagram, ha accusato il suo promesso sposo di tradimento. La Riccio ha raccontato di aver scoperto alcuni messaggi compromettenti dopo aver "clonato" l'account Instagram di Antonio, scoprendo che si scriveva con altre ragazze, tra cui anche l'ex tentatrice Marta Quaranta.

"Erano giorni che lui era strano, distante. In realtà si stava già sentendo da due settimane con questa ragazza che andava alle superiori con lui - ha raccontato Valentina - È la sorella di un suo amico che però non frequenta più da anni, e con lei non si sentiva da circa quindici anni".

Valentina ha poi aggiunto ulteriori dettagli: "Gli ho clonato Instagram, cioè mi sono scaricata l'app e lui non sapeva niente. Andava anche a cercare la tentatrice Marta Quaranta, metteva like a tutte le storie che pubblicava, poi tornava a casa e cancellava tutto: ricerche, amicizie e interazioni".

Le parole dure di Antonio sulla crisi di coppia

Alla versione di Valentina è seguita la replica di Antonio Panico, che ha ammesso la crisi ma ha parlato di una situazione ormai logorata: "Ho amato Valentina e c'è tuttora sentimento e stima per ciò che è stata. Oggi le cose tra noi non vanno bene, è inutile negarlo. Lei non ha fiducia in me in nessun momento della giornata. È diventata una guerra per entrambi: non ci ascoltiamo, non ci comprendiamo più. Per il momento le nostre strade devono dividersi per capire meglio il futuro delle nostre vite".

Il dietrofront e le scuse pubbliche su Instagram

Nelle ultime ore, però, Antonio è tornato sui suoi passi. Sempre attraverso Instagram, ha chiesto pubblicamente scusa a Valentina, mostrando pentimento per quanto accaduto: "Volevo condividere con tutti voi il mio pensiero. L'altro giorno ho agito senza pensarci: per me Valentina resta la mia vita. Purtroppo le ho mancato di rispetto".

"So quanto mi ha amato, abbiamo vissuto tanti momenti belli e io l'ho delusa, facendola deridere davanti a un mondo intero. Le chiedo scusa pubblicamente, mettendoci la faccia. Non meritava questo trattamento, ho avuto un momento di debolezza. Se ho fatto passare il messaggio di averla lasciata, non era il mio intento. La amo veramente". Resta ora da capire se tra Antonio Panico e Valentina Riccio ci sarà davvero un ritorno di fiamma o se la crisi segnerà definitivamente la fine della loro storia.