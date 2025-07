Temptation Island, Valentina distrutta da un video di Antonio: “Non provo più gelosia, è un pagliaccio”

Valentina Riccio e Antonio Panico sono stati tra i protagonisti della puntata di Temptation Island andata in onda mercoledì 23 luglio su Canale 5. Terza coppia presentata nell'edizione in corso, i due si sono dimostrati fin dai primi giorni tra i più turbolenti e carichi di tensione. E ieri sera, la situazione è esplosa del tutto.

Temptation Island: il flirt tra Antonio e Marta

Durante la puntata, Valentina è stata convocata nel classico capanno per visionare un nuovo video del fidanzato. Nelle immagini, Antonio appariva sempre più vicino alla single Marta, studentessa di medicina con il sogno di diventare chirurgo. I due si sono appartati, sono andati insieme in spiaggia di notte e, in un'altra uscita, anche a fare trekking.

Il comportamento di Antonio ha lasciato Valentina senza parole: "A me non fa un complimento da tempo., solo all'inizio, per conquistarmi. Poi parte e non mi avvisa nemmeno, mi sto domandando se voglio davvero lui". Nonostante la rabbia, lei ha ammesso di essere ancora innamorata: "Mi emoziona anche solo vederlo", ha detto prima di scoppiare a piangere, scossa da un mix di rabbia e delusione.

Valentina Riccio e Antonio Panico

La ragazza, che nelle puntate precedenti si era lamentata del contributo economico di Antonio alla vita di coppia , ha anche confidato alle altre fidanzate: "Per la prima volta non sono gelosa. Sto cominciando a capire che lui non può darmi quello che cerco in un ragazzo, ossia la serietà".

Durante il falò delle fidanzate, Valentina ha visto un ulteriore video: Antonio e Marta in un parco avventura. La sua reazione è stata dura e sarcastica: "Lui è sportivo solo in un altro senso... nel letto!". Sempre più delusa, ha dichiarato: "Devo essere sincera? Vedo un Antonio pagliaccio. Lui è proprio così, ossia uno scemo".

In netto contrasto, durante il falò dei fidanzati, Antonio non ha ricevuto alcun video da parte di Valentina. Convinto che lei si fosse avvicinata al single Francesco, come avvenuto nelle scorse puntate, Panico ha temuto il peggio. Invece, davanti all'assenza di immagini, è scoppiato a piangere: "Mi ha cambiato la vita. Mi ha salvato da tutto. Sto capendo che è la donna della mia vita".

Eppure, mentre Antonio gioca a fare palestra e flirta apertamente con Marta - arrivando persino a dire che, se fosse stato single, ci avrebbe provato - Valentina prende sempre più consapevolezza di una realtà dolorosa: il suo amore non è ricambiato come dovrebbe. Tra lacrime e parole amare, la Riccio ha concluso: "L'amore non è corrisposto. Lui fa tutti i suoi comodi, io invece piango sotto la pioggia. Non è questo quello che voglio".