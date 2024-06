Temptation Island: Una coppia sta prendendo in giro la redazione: piovono segnalazioni

Mancano due settimane all'inizio di Temptation Island, previsto per giovedì 27 giugno, e già ci sono i primi problemi che coinvolgono una delle coppie e chi le ha scelte per partecipare al programma di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. Secondo le segnalazioni, Alex e Vittoria starebbero fingendo, per comparire davanti alla telecamera.

La presentazione di Alex e Vittoria a Temptation Island

I due fidanzati, nel video condiviso dal profilo social del programma hanno spiegato di aver scritto alla redazione su iniziativa della ragazza. Lei, infatti, non si sente coinvolta nella vita del suo compagno. Lui, ad esempio, non l'ha invitata quando ha festeggiato il suo compleanno. "Io non sono stata invitata perché gli invitati dovevano essere solo maschi, invece poi ho scoperto che c'erano anche femmine a questa festa", ha detto Vittoria. Alex, da parte sua, ha replicato che si trattava di una festa a sorpresa organizzata dagli amici, non era sua intenzione tenerla fuori.

"Siamo stati a letto insieme poche settimane fa"

Ebbene, secondo le segnalazioni arrivate in queste ore al profilo Instagram di Investigatore Social, ovvero Alessandro Rosica. "La coppia Vittoria e Alex è artefatta perché io e lui ci sentiamo da tre anni, non mi ha mai parlato di questa ragazza. Ci siamo visti in intimità giusto due mesi fa!! ", ha scritto la ragazza, promettendo di mandare anche gli screen. Chiedendo, comunque, di rimanere anonima.

Vittoria e Alex sono la coppia segnalata

Secondo altri messaggi vocali, arrivati sempre allo stesso profilo, i due si sarebbero riuniti proprio per partecipare al programma di Canale 5. "Mi stanno dicendo che si era lasciato da anni. Lei furbescamente ha fatto la richiesta. L'hanno contattata e lei ha convinto lui a partecipare ma non stanno insieme, cioè, è finita da anni", ha scritto Rosica.

In precedenza, un'altra segnalazione arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano ha coinvolto Jenny e Tony, la seconda coppia presentata agli spettatori del programma che quest'anno, per la prima volta, andrà in onda di giovedì. Secondo alcune follower, lui continua a provarci con altre ragazze, che in genere contatta su Instagram. Jenny ha scritto alla redazione quando una ragazza le ha mandato le foto delle sue conversazioni con Tony che le diceva: "Hai un bel cu.etto".