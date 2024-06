Temptation Island, Jenny e Tony sono la seconda coppia ufficiale: "Non mi consente di vivere la mia vita"

Il docu-reality prodotto da Maria De Filippo presenta due nuovi fidanzati che, sotto la guida di Filippo Bisciglia, è pronta a sbarcare al Resort Is Morus Relais per appianare le loro divergenze o prendere strade diverse

Jenny Guardiano e Tony Renda sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, giunto alla sua dodicesima edizione. Dopo Siria Pingo e Alberto Vitali, presentati ieri, oggi conosciamo i due fidanzati catanesi. Anche questa volta è stata la ragazza a contattare la redazione per mettere in chiaro alcuni dettagli della relazione che non le stanno bene.

Jenny Guardiano e Tony Renda: Una nuova coppia a Temptation Island

Ieri Siria e Alberto hanno svelato che arriveranno a Santa Margherita di Pula, dove si trova il Resort Is Morus Relais, grazie alla fidanzata che si è rivolta al gruppo di lavoro del viaggio nei sentimenti senza interpellare il suo compagno: "Perché in questi anni sono cambiata sotto ogni punto di vista e adesso voglio capire se quella che sono oggi a lui va ancora bene" aggiungendo "Adesso ho tanta voglia di divertirmi".

La storia raccontata dalla seconda coppia è diversa: i due sono fidanzati da cinque anni. Lei è stata contattata da una ragazza che le ha inviato i messaggi che si era scambiata con Tony. Lui, DJ nella vita, si è difeso con la più banale delle scuse, sostenendo che il suo profilo è stato hackerato. Ecco come si sono presentati ai microfoni di Witty TV.

Jenny e Tony sono la seconda coppia presentata da Temptation Island

"Sono Jenny, ho 26 anni e vivo a Catania" ha esordito la ragazza "Sono fidanzata con Tony da cinque anni. Ho scritto a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il DJ ed è sempre in giro, sempre circondato da ragazze. Per farvi capire chi è Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre. Ecco questo è Tony".

Lui, ridendo, ha prontamente replicato: "Così mi fai sembrare un mostro, io ero una persona buona ai tempi". "Sei uno stro.zo", ha detto lei ridendo e ha aggiunto "Un giorno mi contatta una ragazza e mi inizia a mandare le foto delle loro conversazioni, lui le aveva scritto: 'Che bel culetto'".

Naturalmente Tony ha negato tutto: "Ma quello non l'ho scritto io, mi era stato hackerato il profilo". L'ultima parola spetta alla fidanzata: "Sei un attore da oscar". Come nella tradizione del programma ci troviamo di fronte a probabili corna, manca poco per sapere la storia della coppia come si evolverà di fronte alla presenza dei tentatori e delle tentatrici presenti al Resort.