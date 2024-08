Temptation Island, Titty e Antonio sono la seconda coppia ufficiale: Maradona complica le cose

Presentata la nuova coppia che parteciperà alla prossima edizione del docu-reality: lui ha presentato a un'amica comune una ragazza come sua moglie, ma il problema sembra essere un altro.

A settembre tornerà Temptation Island. Dopo il successo dell'edizione estiva del docu-reality, Mediaset ha deciso di lanciare in onda un'edizione autunnale del programma per la gioia dei fan. Le riprese si stanno svolgendo in questi giorni all'Is Morus Relais, Filippo Bisciglia sarà ancora alla guida del viaggio dei sentimenti. Dopo Diandra e Valerio, è stata presentata la seconda coppia ufficiale.

La nuova coppia di Temptation Island

Antonio, 27 anni, di Napoli, e Titty, sua fidanzata da tre anni con cui convive da un anno, si sono candidati per partecipare a Temptation Island. La loro storia d'amore è messa alla prova dalla gelosia e dalla possessività che lui percepisce come eccessive, come hanno spiegato nella clip di presentazione condivisa sui canali social del programma.

Antonio ha deciso di partecipare al programma perché ritiene che Titty abbia un'asticella della gelosia e della possessività troppo alta, limitando la sua libertà e impedendogli di fare molte cose. Questo è il motivo per cui ha scelto di scrivere alla redazione del docu-reality e iniziare il suo viaggio dei sentimenti con la fidanzata.

Filippo Bisciglia conduce il programma di Canale 5

Titty, d'altra parte, ha spiegato di sentirsi ferita da alcuni comportamenti di Antonio che hanno minato la sua fiducia in lui. Un episodio che ha particolarmente colpito la ragazza è avvenuto quando lui, partito per lavoro, aveva detto che sarebbe tornato a casa per riposarsi. Tuttavia, Titty ha ricevuto una chiamata dalla sua amica che l'ha informata che Antonio era al bar con un'altra ragazza, che aveva presentato come sua moglie.

Nonostante i momenti difficili, il loro rapporto ha vissuto anche dei momenti romantici. Ad aprile, durante un viaggio a Parigi, Antonio ha fatto la proposta di matrimonio a Titty. Tuttavia, il clima di tensione persiste, come dimostrato da una discussione recente. Antonio ha sottolineato che Titty si arrabbia anche per lo sfondo diverso che hanno scelto per i rispettivi cellulari. Lei ha la foto della proposta di matrimonio, lui quella di Maradona con il sigaro. "Vabbè, vuoi mettere Maradona con te?", ha detto scherzando Antonio.