Temptation Island, Diandra e Valerio sono la prima coppia ufficiale del programma: ecco la loro presentazione

L'attesa è quasi finita! A settembre, Canale 5 riaprirà le porte del famoso reality Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, per una nuova edizione autunnale. Ad aprire la lista dei partecipanti è la coppia formata da Diandra e Valerio, i primi fidanzati ufficiali di questa edizione.

La presentazione di Diandra e Valerio

Nel video condiviso sull'account ufficiale del programma, la ragazza ha raccontato la loro storia e le motivazioni che li hanno spinti a partecipare al programma. Originaria di Roma, Diandra ha 37 anni ed è una donna realizzata sia a livello personale che professionale: è un medico veterinario ed imprenditrice. La relazione con Valerio, che dura da sette anni e mezzo, è sempre stata solida e i due convivono da altrettanto tempo. Valerio, invece, lavora come dipendente statale e il suo impiego richiede sei ore giornaliere di presenza in ufficio.

Il motivo che ha spinto Diandra a scrivere a Temptation Island è la difficile scelta di vita che Valerio le ha posto: lasciare Roma e trasferirsi a Brindisi, dove risiede la famiglia di lui, per vivere una vita più tranquilla. Valerio, infatti, ha spiegato: "In realtà ti ho proposto una vita leggermente più tranquilla rispetto al tram tram che viviamo a Roma."

Filippo Bisciglia conduce Temptation Island

Diandra, però, non sembra essere convinta: "Lui mi dice che basta un panino di fronte al mare e una camminata sotto la pioggia. Io non sono da 'due cuori e una capanna'. E non lo è neanche lui, perché quando lo porto sulle barche dei miei amici di 50 metri non sembra disdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò le mie attività."

A chiudere il discorso è Valerio, deciso a non cedere: "E io sono convinto che non cambierò idea, qui a Roma non ci resto." La partecipazione a Temptation Island si prospetta, quindi, come un vero e proprio banco di prova per Diandra e Valerio, che dovranno affrontare le tentazioni e le sfide del programma per capire se il loro amore riuscirà a superare le differenze e le scelte di vita che li dividono.