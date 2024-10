Temptation Island stasera su Canale 5: falò di confronto tra Alfred e Anna e le anticipazioni dell'8 ottobre

Quinto appuntamento con la nuova edizione di Temptation Island 2024, il viaggio dei sentimenti su Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nelle scorse puntate, Fabio e Sara hanno scelto di proseguire insieme il loro percorso di coppia, mentre Valerio e Diandra si sono separati, per questi ultimi un colpo di scena potrebbe ribaltare la situazione.

La versione autunnale del docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e basata sul format olandese Blind Vertrouwen, prosegue all'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula con cinque coppie ancora in gioco: Titty e Antonio, fidanzati da tre anni; Mirco e Giulia, insieme da nove anni; e Anna e Alfred, che stanno insieme da un anno e nove mesi. Michele e Millie e Alfonso e Federica.

Le anticipazioni di Temptation Island

La puntata di martedì scorso si è conclusa con un colpo di scena inaspettato: Alfred ha baciato la sua tentatrice, scatenando la furia della fidanzata Anna. Colta da una crisi di nervi, la ragazza è stata sostenuta dalle sue amiche e ha chiesto immediatamente un falò di confronto, promettendo che durante il faccia a faccia verrà fuori un lato di lei che gli spettatori ancora non conoscono.

Nel frattempo, secondo le anticipazioni provenienti dall'esterno, i due si lasceranno proprio stasera. Alfred uscirà con la sua tentatrice, ma la loro storia d'amore sarebbe già giunta al capolinea. Una follower di Deianira Marzano ha rivelato che lei ora si sta vedendo con un suo amico, con il quale già si frequentava prima dell'inizio delle registrazioni del docu-reality.

Alfred bacia la tentatrice sotto gli occhi di Anna.

Questa sera, come anticipato da Filippo, potrebbe esserci un colpo di scena per Diandra e Valerio, che la scorsa settimana avevano deciso di separarsi: lui le ha scritto una lettera perché ha tante cose da dirle. Il conduttore ha lasciato intendere che il loro viaggio nei sentimenti non è ancora finito e che il colpo di scena è dietro l'angolo. Guai in vista anche per la coppia composta da Giulia e Mirco: lei, nel pinnettu, ha visto un filmato che l'ha fatta sobbalzare dalla sedia, chiedendo subito di poter parlare con Filippo.

Temptation Island, il rumor dell'esperta di gossip: "Tra Alfred e Sofia sarebbe già tutto finito"

Un'altra clip ci mostra Mirco in lacrime sulla spiaggia. Nella precedente puntata, il ragazzo si era avvicinato alla tentatrice Alessia. Spazio infine per la coppia Titty e Antonio: durante la puntata di martedì, dopo aver visto il suo fidanzato flirtare con una tentatrice, Titty ha gettato l'anello nel fuoco, in uno dei momenti più iconici di questa edizione.