Anna scopre il tradimento di Alfred in diretta, mentre Titty getta l’anello nel falò di Temptation Island

Siamo giunti alla quarta puntata di Temptation Island, che ci accompagnerà per un totale di sei settimane. Con il giro di boa raggiunto, alcune coppie sembrano aver già preso delle decisioni definitive. Fabio e Sara, nonostante le numerose divergenze, hanno scelto di uscire insieme dal programma. Ieri, invece, Diandra e Valerio si sono detti addio durante un falò anticipato, anche se il loro percorso sentimentale potrebbe non essere del tutto concluso.

La signora dell'anello

Nella puntata del 1° ottobre del programma di Canale 5, Titty (24 anni) e Antonio (27 anni) hanno creato momenti memorabili per il docu-reality. Antonio, avvicinatosi alla tentatrice Saretta nelle settimane precedenti, aveva rivelato di aver fatto la proposta di matrimonio a Titty sotto la Torre Eiffel, sentendosi però pressato. L'anello, infatti, era stato acquistato frettolosamente da una bancarella poco prima.

Parlando con gli altri fidanzati e con Filippo, Antonio confessa che Titty è perfetta al 70%, ma il restante 30% gli rende la vita difficile, trovando in Sara una persona più completa. La fidanzata esplode, raccontando di essersi annullata per anni e lamentando le critiche di lui, persino sulle sue capacità culinarie. In un altro video, Antonio sussurra qualcosa all'orecchi della tentatrice, la quale sembra prendere le distanze.

Alfred bacia la tentatrice

Esausta, Titty racconta di essersi rafforzata grazie al programma e, in un gesto significativo, getta l'anello nel fuoco. La regia enfatizza il momento, rendendo il fuoco di un verde intenso. Antonio, invece, racconta agli altri che Titty è una moglie ideale, ma non soddisfa le sue esigenze quotidiane. Però, dopo aver visto un video, assolutamente innocente, di Titty con il tentatore Edoardo, Antonio appare distaccato, ma al ritorno nel villaggio scoppia di rabbia, ribaltando sedie e tavoli.

Il tradimento in diretta

Alfred e la single Sofia hanno superato ogni limite mai visto nelle edizioni di Temptation Island, dimostrando una palese mancanza di rispetto nei confronti di Anna. Nei video mostrati al pinnettu, i due si abbandonano a effusioni senza preoccuparsi delle telecamere e della fidanzata di lui. Alfred, visibilmente attratto dalla tentatrice, non nasconde il suo interesse, mostrandosi felice di vederla e mantenendo un contatto fisico provocante in modo costante.

I due si strusciano in atteggiamenti inediti per il docu-reality, costringendo Anna a guardare scene che la sconvolgono profondamente. La ragazza è costretta a vedere anche una scenata di gelosia di Sofia, che rimprovera ad Alfred di non prendere una decisione, lui le confida che si sta frenando, non per rispetto di Anna, ma per non deludere i genitori di lei.

La situazione raggiunge il culmine quando viene trasmesso un video in cui Alfred bacia la tentatrice. Questo bacio, ben lontano dall'essere un gesto innocente, segna il punto di non ritorno per Anna, la ragazza è sotto shock, cade a terra, con le altre ragazze che cercano di consolarla e darle dello zucchero per evitare che svenga.

Temptation Island: Diandra e Valerio, la loro relazione è a un punto di svolta

Filippo Bisciglia interviene per cercare di calmarla, spiegando che il falò ci sarà, ma in serata per via dei tempi tecnici necessari ad allestire la scena. Anna, però, è determinata a chiudere la sua storia ormai consapevole che la loro relazione è finita. Dall'altra parte, nel villaggio dei fidanzati, Alfred annuncia che vuole chiedere il falò per spiegare alla sua ormai ex fidanzata come stanno le cose.