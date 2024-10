Temptation Island, il rumor dell'esperta di gossip: "Tra Alfred e Sofia sarebbe già tutto finito"

Anche questa edizione di Temptation Island sta regolando molti momenti di grande intrattenimento. Infatti, l'edizione autunnale del reality di Canale 5 (superando qualsivoglia aspettativa) è ancora una volta campione di ascolti, facendo volare alto il suo engagement sui social. In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata in onda la prossima settimana, sul web è spuntato un gossip molto interessante che riguarda Sofia - la tentatrice - e Alfred, il fidanzato di Anna. Tra i due sarebbe scoppiata la passione ma, come afferma Deianira Marzano, pare che fuori dal programma la relazione sia già arrivata al capolinea.

Alfred e Sofia, un amore che è durato il tempo di una clip?

Nella puntata del primo ottobre, il pubblico di Canale 5 ha assisto a un bacio tra i due partecipanti al reality, che è arrivato proprio sotto gli occhi di Anna. La ragazza, che ha visto tutto mentre era nell'isola delle fidanzate, è rimasta sconvolta dal gesto che ha compiuto Alfred. Quel gesto avrà la sua conseguenza, ma per scoprire se ci sarà un confronto tra i due bisogna attendere la puntata di lunedì prossimo. Su quel bacio così focoso tra Sofia e Alfred ha preso la parola Deianira Marzano. "Regina" del gossip via social, ha riportato che la storia tra l'ormai ex di Anna e la tentatrice non è durata così tanto dopo il reality.

Temptation Island 13: "Quella tentatrice è felicemente fidanzata", la segnalazione dell'ultima ora

"Sofia è uscita con Alfred, ma ora si sente e si vede già con un mio amico con cui già si frequentava prima di Temptation Island". Deianira non ha fatto altro che riportare il messaggio di una fan che lei stessa ha ricevuto. Se così fosse, tra Alfred e Sofia si sarebbe trattato solo di un fuoco di paglia - a uso e consumo del programma di Canale 5? - e, per di più, Sofia avrebbe già cominciato a uscire con un altro ragazzo che conosceva prima di entrare nello show. Non è dato sapere se il gossip sia fondato o meno, ma di sicuro la rivelazione è ancora più sconvolgente del bacio che si sono scambiati Alfred e Sofia. Tanto rumore per nulla?