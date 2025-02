Montoya si vendica a Temptation Island Spagna e va a letto con una tentatrice: Anita gliela fa pagare

Continua a Temptation Island Spagna la saga di Montoya e della sua fidanzata Anita. Dopo la scena disperata che ha fatto il giro del mondo, nella puntata andata in onda ieri il concorrente più famoso nella storia del programma ha ottenuto la sua vendetta: è andato a letto con la tentatrice Gabriella.

Temptation Island Spagna ha preso provvedimenti contro Anita e Montoya

Cominciamo subito col dire che, come Sandra Barneda aveva preannunciato, il gesto disperato compiuto dai due fidanzati ha avuto delle conseguenze. La produzione de La isla de las tentaciones ha deciso che nè Anita nè Montoya potranno guardare direttamente nel monitor le clip che li interessano direttamente. Per capire cosa sia successo, i due fidanzati potranno solo ascoltare i commenti degli altri concorrenti, e fidarsi di loro.

Questa volta la reazione di Montoya al tradimento di Anita, ancora con il tentatore Manuel, è stata più misurata: "Non può più farmi del male, ha già fatto tutto. credo di dover raccogliere la mia dignità, la mia forza. Ha deciso di scambiare una Ferrari con una Twingo, io so quanto valgo".

Impietosi, invece, i commenti degli altri fidanzati di fronte al video del nuovo tradimento di Anita Williams: "Ripugnante. Sta facendo come l'altra volta. Lei ha le mani sul suo... Ora hanno cominciato a farlo... Disgustoso!".

Montoya ha fatto sesso con una tentatrice, ma la fidanzata....

Se quello che ha fatto la sua fidanzata è stato ampiamente discusso e analizzato da mezzo mondo, c'è da dire che Montoya non è rimasto certo a guardare. Come mostra il filmato che Anita non ha potuto guardare direttamente per via della sanzione, anche lui è andato a letto con la tentatrice Gabriella.

La reazione della fidanzata tradita è stata però diversa, in questo caso, da quella di lui. La Williams ha chiesto a Sandra Barneda di tenerle la mano, nel tentativo di allentare la tensione. Quando le altre fidanzate le hanno raccontato quello che stavano vedendo nel monitor, lei ha risposto: "L'unica cosa che so è che il mio ragazzo è molto vendicativo, molto risentito, ma non credo che ci sia un vero legame tra loro due. Vedo solo porcate".

Quello che Anita ancora non sapeva, è che avrebbe avuto un modo per vendicarsi di lì a poco.

Dovendo decidere quale delle tentatrici bandire dal villaggio degli uomini per un giorno, il gruppo delle fidanzate non ha avuto dubbi: la scelta è caduta su Gabriella, la "preferita" di Montoya.