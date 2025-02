Temptation Island Spagna nel caos: lei fa sesso con un tentatore, il fidanzato in fuga verso il villaggio

È successo il finimondo a Temptation Island Spagna (titolo originale: La Isla de las tentaciones) quando un fidanzato ha scoperto dai video che la sua ragazza aveva fatto sesso con un tentatore. Davanti alle immagini esplicite, il ragazzo non è riuscito a contenere la sua frustrazione ed è scappato per raggiungere la compagna Anita. Nulla hanno potuto la conduttrice e i cameraman, come si vede dalle prima clip circolate in rete.

Montoya, il concorrente tradito, alla fidanzata: "Pu**ana! Te ne pentirai"

La puntata integrale è andata in onda ieri sera, così oggi su molti giornali spagnoli e sui social non si parla d'altro che della furia di Montoya, questo il nome del fidanzato tradito. Già provato dalla puntata precedente, in cui era innegabile l'attrazione tra la fidanzata, Anita, e il tentatore Manuel, il ragazzo ha dovuto fare i conti ieri con dei video piuttosto espliciti dei due.

Non solo baci e tenerezze nella jacuzzi a Villa Playa, ma addirittura un rapporto sessuale consumato incuranti delle telecamere. Immagini che hanno fatto andare su tutte le furie Montoya, che, alzatosi di scatto, ha cominciato a inveire contro Anita: "Pu**ana!". Il peggio, però, non era ancora arrivato: sfuggito al controllo della conduttrice Sandra Barneda, il fidanzato ha cominciato a correre verso il villaggio che ospita la compagna.

"Mi hai distrutto. Mi hai spezzato in due, te ne pentirai per il resto della tua vita" ha continuato a ulrare Montoya una volta arrivato a destinazione. Vani i tentativi della produzione di trattenerlo.

Dopo la rabbia è arrivato il dolore. Sdraiato sulla spiaggia, ormai in lacrime, ha cominciato a ripetere: "Mi sta umiliando, mi sta distruggendo". Quando la conduttrice è riuscita a raggiungerlo, l'ha trovato steso e immobile, soccorso dai presenti con una bottiglia d'acqua.

Sfogandosi poi con la Barneda, Montoya ha spiegato: "Mi ha distrutto, Sandra... Io mi comporto bene per tutto il tempo, sto resistendo alla tentazione [...] Le sto mostrando molto rispetto. Non sono mai stata innamorata, ora tutto questo mi sta distruggendo, non ne posso più".