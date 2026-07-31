Temptation Island, Rosario Monetti irriconoscibile: il nuovo aspetto fa discutere

Dopo mesi lontano dai social, l'ex protagonista di Temptation Island è tornato con un video su TikTok. Il suo nuovo aspetto ha sorpreso i follower e acceso il dibattito sui possibili cambiamenti.

Rosario Monetti torna a far parlare di sé dopo la sua esperienza a Temptation Island. A catturare l'attenzione dei follower, questa volta, è stato il suo aspetto mostrato durante un video su TikTok, giudicato molto diverso rispetto a quello visto nel reality.

Il concorrente è stato uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia, il reality che, grazie agli ascolti record, è diventato l'edizione più vista di sempre. Il giovane era entrato nel programma insieme alla fidanzata Alessandra Ciociola, ma oggi la loro relazione sembra essere nuovamente in stand by.

La storia tra Rosario e Alessandra ha catturato l'attenzione del pubblico fin dalle prime puntate, anche per il coinvolgimento di Giada Alessandrini, tentatrice che la coppia conosceva già. Alessandra aveva accusato la ragazza di aver avuto un flirt con Rosario quando i due erano già fidanzati.

Rosario Monetti

Durante il percorso nel reality, la situazione era diventata sempre più complicata. Nel primo falò di confronto, Alessandra aveva deciso di interrompere la relazione dopo aver visto il crescente avvicinamento tra Rosario e la tentatrice. In un secondo momento, Filippo Bisciglia aveva annunciato che Rosario aveva chiesto alla ex compagna di tornare per un nuovo faccia a faccia e lei aveva scelto di concedergli una seconda possibilità.

La riappacificazione, però, non sembra essere durata. Nella puntata dedicata al mese dopo, infatti, la coppia ha deciso di mettere nuovamente in stand by la relazione.

Rosario Monetti irriconoscibile sui social: scoppia la polemica sui presunti filtri

Dopo mesi lontano dai social, trascorsi prima durante la registrazione del reality e poi nel periodo successivo alla messa in onda, Rosario è tornato a mostrarsi ai suoi follower durante un video su TikTok.

Proprio durante la condivisione della clip, però, l'attenzione del pubblico si è concentrata soprattutto sul suo aspetto fisico. Diversi utenti hanno notato alcuni cambiamenti molto evidenti rispetto all'immagine mostrata durante Temptation Island in particolare, le labbra sono sembrate più gonfie e gli zigomi più pronunciati e sollevati.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social e alcuni follower hanno ipotizzato che Rosario potesse aver utilizzato dei filtri o essersi sottoposto a qualche ritocco estetico. Qualcuno, vista la differenza percepita, è arrivato persino a chiedersi se il protagonista del video fosse davvero lui.

Monetti, però, ha smentito le ipotesi circolate sul web, negando di aver utilizzato filtri o di essersi sottoposto a ritocchi. La sua spiegazione non ha comunque fermato la discussione sui social, dove il suo nuovo aspetto continua a essere uno degli argomenti più commentati dai follower.

La vicenda arriva proprio mentre resta ancora da capire quale sarà il futuro della sua relazione con Alessandra Ciociola. Dopo il percorso particolarmente movimentato vissuto davanti alle telecamere, la coppia sembra infatti essere nuovamente lontana.