Temptation Island, Raul Dumitras: “Ecco perché guadagno sei stipendi al mese”

La partecipazione a Temptation Island 2024 ha regalato alle sette coppie sbarcate in Sardegna una grande popolarità. Nonostante i suoi scatti d'ira, Raul Dumitras è stato uno dei personaggi più seguiti dal pubblico da casa. Finito il programma, l'imprenditore è potuto tornare sui social e interagire con i suoi nuovi follower.

Il 23enne romano ha iniziato il viaggio nei sentimenti insieme alla sua fidanzata Martina De Ioannon, ma oggi i due vivono separati. Durante l'ultimo falò di confronto, Martina ha confessato che il percorso fatto all'interno del docu-reality le ha fatto capire di non essere più innamorata di Raul. All'Is Morus Relais, lei ha conosciuto Carlo Marini, ex corteggiatore di Uomini e Donne, con cui si è stabilita una notevole chimica.

L'imprenditore, secondo indiscrezioni non confermate, starebbe uscendo con la tentatrice Nicole Belloni. Tornato sui social, il romano ha ringraziato i suoi nuovi e vecchi follower per i numerosi messaggi positivi ricevuti. Raul ha anche svelato qual è il suo lavoro che, come ha detto per rispondere alle critiche della sua fidanzata, gli permette di guadagnare sei stipendi.

Raul Dumitras ha iniziato salutando tutti e ha precisato: "Ciao a tutti, volevo dirvi che questo qui è il mio profilo. Ne ho visti centinaia che non erano miei, ma ci può stare". Ha spiegato che il suo profilo era abbastanza triste, con zero contenuti, e ha ringraziato per i tantissimi messaggi inaspettati ricevuti, aggiungendo che è davvero da apprezzare il fatto che una persona che non ti conosce spenda anche pochissimo tempo della sua giornata per scrivere delle cose così.

"Mi sono arrivati messaggi veramente bellissimi e lo sto apprezzando tantissimo", ha detto, aggiungendo che sta cercando di leggerli tutti, sia su Facebook che su Instagram, e, quando riesce, cerca di rispondere il più possibile. Infine, ha accennato ai suoi sei stipendi, spiegando che possiede una ditta di arredamenti.