Temptation Island, Mirco e Alessia si sono lasciati: spunta un riavvicinamento con Giulia

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: Alessia Sagripanti e Mirco Rossi si sono lasciati. La coppia, nata sotto i riflettori di Temptation Island, ha deciso di prendere strade diverse dopo un periodo di crisi che i fan avevano già intuito da tempo. Nel frattempo lui si sarebbe riavvicinato alla sua ex Giulia.

Alessia Sagripanti conferma la fine della storia con Mirco Rossi

"Abbiamo vissuto la cosa con molta discrezione, è stato un periodo complicato per entrambi. La decisione risale a qualche mese fa, ma abbiamo preferito tenerla per noi - ha raccontato Alessia, intervistata da Lorenzo Pugnaloni - Non è stata una scelta semplice, però posso dire che la nostra è stata una relazione autentica, ci siamo davvero messi in gioco," ha detto parlando del difficile momento.

Parole che confermano quanto la fine della storia non sia stata frutto di leggerezza, ma di una scelta ponderata e dolorosa. Già da qualche tempo, infatti, gli utenti avevano notato l'assenza di Mirco dai social e il silenzio di Alessia di fronte alle domande sulla sua vita sentimentale, segno che qualcosa si fosse incrinato.

Mirco e Alessia a Temptation Island

Mirco e Giulia Duranti di nuovo vicini? I rumor si moltiplicano

Ma la curiosità ora si sposta su un altro fronte: quello di un possibile riavvicinamento tra Mirco e la sua ex storica, Giulia Duranti. I due, dopo il turbolento addio vissuto a Temptation Island e a Uomini e Donne, sono stati avvistati insieme a Milano durante un evento della Fashion Week. Entrambi hanno spiegato di essersi trovati lì per caso, ma la notizia ha immediatamente fatto il giro del web accendendo i riflettori sull' ex coppia.

Le mosse social della Duranti: "mai dire mai"

Giulia, qualche settimana fa, aveva già lasciato intendere che un possibile ritorno di fiamma con Mirko non era da escludere: "La vita è imprevedibile, oggi sembra una porta chiusa, domani potrebbe riaprirsi. Mai dire mai", aveva detto rispondendo alla domanda di una follower.

Oggi, con la rottura confermata tra Mirco e Alessia, non resta che capire se la ritrovata serenità tra Giulia ed il suo ex possa trasformarsi in qualcosa di più. Una cosa è certa: anche a distanza di mesi, le storie nate a Temptation Island continuano a tenere il pubblico con il fiato sospeso.