Temptation Island Millie e Michele sono la settima coppia: "Atteggiamenti non consoni ad una fidanzata"

La nuova coppia del docu-reality è stata presentata in maniera non usuale: il magazine di Alfonso Signorini ha anticipato i canali social del programma prodotto da Maria De Filippi.

Il famoso reality show di Canale 5, Temptation Island, è pronto a tornare con una nuova edizione che promette di essere più emozionante che mai. Tra le nuove coppie che metteranno alla prova il loro amore nell'incantevole scenario del Morus Relais di Santa Margherita di Pula, ci sono anche Millie e Michele, due giovani di Rimini che sembrano avere già delle questioni da risolvere.

La settima coppia di Temptation Island

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Millie, 25 anni, è una lashmaker e hostess di professione. Estroversa e socievole, si descrive come una persona aperta ma non incline al tradimento. Michele, 28 anni, è un commerciante nel settore dell'abbigliamento. I due stanno insieme da un anno e dieci mesi, ma non convivono ancora. Nonostante la loro relazione relativamente stabile, Michele sembra avere delle riserve sugli atteggiamenti di Millie, che ritiene non sempre consoni a una ragazza fidanzata.

Oltre ai ragazzi presentati dal magazine, altre coppie si metteranno alla prova sotto l'occhio vigile del conduttore Filippo Bisciglia. I dodici fidanzati che abbiamo conosciuto in precedenza, attraverso la classica clip condivisa sui canali social del programma e di Witty Tv sono: Valerio Palma e Diandra Pecchioli; Fabio Mascaro e Sara El Moudden; Titty Scialò e Antonio Maietta; Mirco e Giulia; Alfred Ekhator e Anna Acciardi e infine Federica e Alfonso, presentati ieri.

Michele e Millie sono la settima coppia

L'attesissima nuova stagione di Temptation Island inizierà martedì 10 settembre. Il programma vedrà le coppie affrontare tentazioni e difficoltà che metteranno a dura prova la solidità delle loro relazioni. Riusciranno Millie e Michele a superare queste sfide e a rafforzare il loro legame, o scopriranno che le differenze tra loro sono insormontabili?