Temptation Island, Alfonso e Federica sono la sesta coppia: “posso andare a farmi la pizza solo con lui”

Oggi i canali social di Temptation Island hanno condiviso il video della sesta coppia che dalla prossima settimana vedremo nella nuova edizione del docu-reality. Prima di loro abbiamo conosciuto altri dieci fidanzati pronti a mettersi in gioco nel viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia a partire dal 10 settembre.

Alfonso e Federica sono la nuova coppia di Temptation Island

In questi giorni l'Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula è animato dalle coppie che hanno deciso di partecipare al programma prodotto da Maria De Filippi. Nei giorni precedenti abbiamo conosciuto Fabio Mascaro e Sara El Moudden; Anna Acciardi e Alfred Ekhator; Titty Scialò e Antonio Maietta; e Diandra Pecchioli e Valerio Palma.

Oggi è la volta di due nuovi concorrenti, ecco cosa hanno detto ai microfoni di Witty Tv. Federica e Alfonso, una giovane coppia di Napoli, pronta a mettere alla prova il loro rapporto partecipando alla nuova edizione di Temptation Island. Federica, 20 anni, è fidanzata con Alfonso da ben otto anni, e da quasi un anno convivono insieme. È stata proprio lei a decidere di scrivere al programma, spinta da una serie di restrizioni che sente di vivere a causa della gelosia di Alfonso.

Filippo Bisciglia condurrà anche quest'edizione del programma

"Ho vent'anni e vengo da Napoli, sono fidanzata con Alfonso da otto anni e conviviamo quasi da un anno. Scrivo io a Temptation Island perché tante cose non le ho fatte perché lui non me le permette. Ad esempio, mangiare una pizza con le amiche, andare a mangiare un gelato, andare a ballare - cosa impossibile - o anche fare una vacanza, sono cose che non ho mai fatto, se non con lui," ha raccontato Federica.

"Accetto di partecipare perché sono consapevole di essere molto geloso, non penso però di sbagliare, quindi voglio capire se posso fidarmi di lei.", spiegando i motivi per i quali ha deciso di partecipare al docu-reality. La loro partecipazione al programma sarà un'occasione per entrambi di esplorare i limiti della loro relazione e comprendere se il loro amore può resistere alle tentazioni e alle sfide proposte.