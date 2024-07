Temptation Island: Ludovica e Christian confermano l'addio, ma le indiscrezioni dicono altro

Giovedì scorso su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island, un appuntamento che ha riservato numerose sorprese al pubblico che anche questa volta ha regalato al docu-reality il primato di programma più visto del prime time. Il focus della serata è stato il falò di confronto tra Ludovica e Christian chiuso con la divisione della coppia.

Era stato il ragazzo, originario di Vasto, a chiedere il faccia a faccia con la sua fidanzata dopo che il conduttore gli aveva mostrato alcuni video in cui la ragazza flirtava con Andrea. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la doccia che Ludovica ed il tentatore avevano condiviso nel bagno con la porta chiusa. Dopo la fine del programma i due hanno rilasciato le loro impressioni sullo show, dai microfoni di Witty Tv

Temptation Island: Le dichiarazioni di Ludovica e Cristian dopo la rottura

Dopo la conclusione della loro esperienza al reality dei sentimenti, i due ex fidanzati hanno rilasciato dichiarazioni che raccontano il loro punto di vista sulla rottura e sul percorso che li ha portati a questa decisione. Le loro parole rivelano sentimenti contrastanti e riflessioni personali profonde. Ludovica parla di ripensamenti da parte di Christian che, per ora, respinge l'ipotesi di un ricongiungimento.

"Ho dovuto cambiare casa e tornare dai miei"

La ragazza ha espresso un senso di serenità e di consapevolezza riguardo alla fine della sua relazione con Christian. Si è detta coraggiosa e sincera, sia con se stessa che con l'ex fidanzato, nel decidere di porre fine al loro rapporto per il bene di entrambi. "Oggi sono serena, ho vissuto questa esperienza, penso di essere stata tanto coraggiosa e anche sincera con me stessa e nei confronti del rapporto che avevo con Christian. Penso di aver fatto la cosa giusta per il bene sia mio che per il bene di Christian," ha dichiarato.

Andrea, il tentatore di Ludovica

"Ho dovuto cambiare casa e tornare dai miei. Ora vivo in un'altra casa. Riparto da zero anche dal punto di vista lavorativo e mi dà più forza. Immagino come si sia sentito lui, che merita di essere amato e sicuramente ha preso consapevolezza, così come io. Pensavo mi conoscesse abbastanza per capire. Sono convinta di non avergli mancato di rispetto," ha aggiunto.

Riguardo al confronto mancato durante il falò, Ludovica ha spiegato: "Christian da parte sua vedo che spera in un ritorno. Mi dice che non sa cosa può succedere tra me e lui, che questa situazione per lui è strana, che non avrebbe voluto che andasse così. Come faceva in passato lo sta facendo anche adesso. Non accetta il distacco da me," ha concluso Ludovica.

"Ho perdonato due volte un tradimento perché l'amavo molto"

Dal canto suo, il ragazzo ha condiviso il suo dispiacere e la delusione per come sono andate le cose, sperando di uscire più forte dalla relazione. Ha sottolineato di aver perdonato i precedenti tradimenti in passato perché amava molto Ludovica. "C'è voluto un po' di tempo per superare questa delusione di quello che è successo all'interno del villaggio. Sicuramente il dispiacere rimane perché speravo di uscirne più forte di prima. Ho creduto molto in questa relazione. Ovviamente se ho perdonato due volte un tradimento è perché amavo molto Ludovica," ha detto Christian.

Chi è Andrea Sabatini, il tentatore di Temptation Island che ha mandato in crisi Ludovica

"Quando lei è tornata a casa a prendersi le sue cose mi sono sentito strano. Strano perché era una persona con cui ho condiviso tanto. Provavo un sentimento forte. Certo la delusione e la rabbia non erano passate. Ero molto freddo. Però è comunque una persona a cui ho voluto bene quindi ci tenevo anche a sentire lei cosa avesse da dirmi. Mi aspettavo almeno delle scuse per il suo comportamento o qualcosa che mi facesse capire che comunque almeno del bene verso la mia persona lo provava," ha spiegato.

"Anche in questo caso non sono rimasto contento delle sue parole perché sembrava quasi volesse giustificare il comportamento e farlo passare come una cosa innocua, leggera. Probabilmente non ha capito quello che io volevo farle capire durante il falò. Tu se sei una persona fidanzata non puoi entrare in un bagno con uno sconosciuto*, con una persona che conosci da tre giorni. Il principio del discorso è sbagliato," ha concluso.

I rumors sul futuro della coppia

Le affermazioni dei due ex fidanzati sembrano smentire le indiscrezioni girate in questi giorni dopo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano: una follower avrebbe visto i due ragazzi insieme in un bar di vasto. Ecco cosa ha riportato l'esperta di gossip: "Ciao Deia, ieri ero a Vasto (città di Ludovica e Christian di Temptation Island) e li ho visti insieme, tranquilli e spensierati in un bar. Non dovrebbero 'nascondersi' fino alla fine del programma?". La verità la scopriremo nel corso dell'ultima puntata del programma, quando le coppie si racconteranno un mese dopo aver lasciato l'Is Morus Relais.