Temptation Island 2024: Ludovica accetta il falò di confronto con Christian: la decisione della coppia

Nella seconda puntata di Temptation Island 2024, è avvenuto il primo falò di confronto di questa nuova edizione del programma. Christian ha chiesto il faccia a faccia immediato con Ludovica dopo aver visto alcune clip compromettenti della sua ragazza con il tentatore Andrea, e lei ha accettato l'incontro.

I due fidanzati hanno scritto al programma perché lei lo aveva tradito due volte con lo stesso ragazzo, e lui voleva capire se avessero ancora un futuro insieme o se fosse meglio prendere strade separate. "Mi ha detto che era un po' confusa riguardo ai sentimenti che provava verso di me", ha svelato Christian sul profilo social della trasmissione.

La richiesta di Christian e la risposta di Ludovica

Ieri sera, il ragazzo, originario di Vasto, ha visto dei video della sua fidanzata che non gli sono piaciuti. Ludovica, passo dopo passo, si è avvicinata al tentatore Andrea, che, come sappiamo dalla scheda di presentazione, è originario di Pescara, ha 32 anni, vive da 11 anni a Madrid ed è padre di un bambino di 7 anni. Lui, quindi, ha chiesto il falò di confronto.

Andrea è il tentatore di Ludovica

Quando Filippo ha comunicato a Ludovica la decisione di Christian, lei ha commentato: "Me lo chiede perché non vuole che vada avanti, ma sa che non mi presenterò". Nonostante ciò, poco dopo, la coppia si è seduta sul tronco e Ludovica ha deciso di confrontarsi, ma prima ci sono state altre immagini da vedere. Christian ha assistito allibito a nuove scene tra la sua fidanzata e il tentatore.

Temptation Island 2024: Siria è in crisi e Matteo rivela un segreto mai confessato prima

Un video ha dato particolarmente fastidio al ragazzo: la sua compagna, dopo un tuffo in piscina, si è chiusa in bagno con Andrea per farsi la doccia. "Che schifo, io mi sto vergognando, veramente, ma tu non ti vergogni?", ha affermato dicendosi deluso sotto tutti i punti di vista.

Ludovica, da parte sua, si è detta convinta di non aver sbagliato nulla, perché nonostante le apparenze, non ha tradito Christian. "Non deve passare di me una cosa che non è", ha replicato. Poco dopo, quando il video è andato avanti, si vede lei che giura alle ragazze che sotto la doccia con il tentatore non è successo nulla.

La decisione finale della coppia

Nonostante queste rassicurazioni, Christian, visto i trascorsi, non le ha creduto: "Ti ho perdonato due volte, non sono venuto qua per prendermi le corna la terza volta. Non venirmi a cercare mai più". Per Filippo è arrivato il momento di fare la domanda di rito e ha chiesto ai suoi interlocutori quali fossero le loro intenzioni: uscire come single o come coppia. "Da solo, assolutamente", ha risposto immediatamente Christian. Anche Ludovica è stata d'accordo, perché il suo ormai ex fidanzato non ha voluto avere un confronto maturo.