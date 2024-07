Chi è Andrea Sabatini, il tentatore di Temptation Island che ha mandato in crisi Ludovica

Andrea Sabatini, 32 anni, è uno dei tredici tentatori che affollano l'Is Morus Relais in questa nuova edizione di Temptation Island. Nella seconda puntata il suo rapporto con Ludovica ha mandato in crisi il fidanzato Christian che ha chiesto il falò di confronto. Originario di Pescara, vive a Madrid da 11 anni, dove gestisce un cocktail bar e ha recentemente avviato un'attività di disco club. La sua storia è quella di un giovane intraprendente, che ha saputo trasformare una vacanza in una nuova vita all'estero.

Chi è Andrea Sabatini di Temptation Island

Il tentatore del docu-reality è padre di un bambino di 7 anni e parla fluentemente italiano, spagnolo e francese. La sua passione per il calcio e la palestra lo mantengono attivo e in forma, mentre il suo carattere estroverso e socievole lo rende una figura amata sia dai suoi amici che dai suoi clienti.

La decisione di trasferirsi a Madrid, come ha raccontato a Il Pescara.it, è nata quasi per caso. Nel 2013, a soli 22 anni, Andrea partì per una vacanza nella capitale spagnola e pochi mesi dopo decise di trasferirsi definitivamente. "Ho iniziato con qualche lavoretto per imparare bene la lingua", racconta Andrea al portale. La sua determinazione e la volontà di crescere lo hanno portato, due anni dopo, all'età di 24 anni, ad aprire il suo primo locale, un cocktail bar che ancora oggi gestisce con successo.

Andrea nella clip di presentazione a Temptation Island

Oltre a questa impresa, Andrea ha recentemente inaugurato un disco club, ampliando così il suo raggio d'azione nel vivace mondo della vita notturna madrilena. Sul portale della sua città si è definito "imprenditore del mondo della notte" e il suo entusiasmo per il lavoro è evidente: "Amo circondarmi di persone", afferma. La sua attività imprenditoriale non è solo un lavoro, ma una vera e propria passione che coltiva con impegno e dedizione.

Il legame con le sue origini

Nonostante il suo successo a Madrid, Andrea è rimasto profondamente legato alla sua città natale, Pescara. "Torno praticamente una volta al mese", dice, sottolineando quanto sia importante per lui mantenere un forte legame con le sue radici. Ogni anno, ad agosto, si prende un mese di vacanza per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici a Pescara. Questo rituale annuale riflette il suo desiderio di non perdere mai il contatto con le persone e i luoghi che ama.

Guardando al futuro, Andrea sogna di tornare a vivere stabilmente nella città in cui è nato, pur senza abbandonare completamente Madrid e ciò che ha costruito negli anni. "Uno dei miei sogni è riavvicinarmi un po' più stabilmente a Pescara", confida, "magari avviando qualche attività come quelle che ho in Spagna". L'aspirazione di bilanciare la sua vita tra le due città dimostra la sua capacità di sognare in grande, mantenendo però i piedi ben saldi a terra.

L'avventura a Temptation Island

La partecipazione al programma condotto da Filippo Bisciglia rappresenta per Andrea una nuova sfida e un'opportunità per farsi conoscere meglio dal grande pubblico. Essendo single, si è lanciato in questa avventura con l'entusiasmo che lo contraddistingue e si è messo in luce sin dalle prime battute del docu-reality prodotto da Maria De Filippi.

Temptation Island 2024: Chi è Maika Randazzo, la tentatrice che ha conquistato Lino Giuliano

Nella seconda puntata del programma, l'avvicinamento del tentatore a Ludovica, fidanzata di Christian, ha mandato in crisi la coppia. Una doccia a porte chiuse tra Andrea e la ragazza è stato il punto di non ritorno per i due fidanzati. Christian, che ha visto queste immagini durante il falò di confronto, ha deciso di lasciare la sua fidanzata e tornare a casa da single.