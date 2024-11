Grande Fratello, Shaila si gratta in diretta, Helena: “Sei una cafona, ci sono i bambini”

Botta e risposta tra le due concorrenti del Grande fratello quando la brasiliana ha rimproverato l'ex velina per un gesto indiretta che voleva essere scaramantico.

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello si accendono ancora una volta tra Shaila Gatta e Helena Prestes. Il rapporto tra le due concorrenti, mai particolarmente sereno, ha registrato un altro episodio di scontro, nato da un'indiscrezione rivelata da Mariavittoria Minghetti all'ex velina, che ha alimentato ulteriormente i dissapori tra le due coinquiline.

La rivelazione di Mariavittoria: l'inizio del conflitto

Durante una conversazione con Shaila, la specializzata in chirurgia estetica ha raccontato un dettaglio confidenziale che le era stato riferito da Helena. Secondo la modella brasiliana, prima dell'inizio del reality, i fanclub della Prestes e della ballerina avevano manifestato il desiderio di vederle amiche.Questa rivelazione ha fatto scattare Shaila, che ha interpretato i primi atteggiamenti cordiali di Helena come una strategia. L'ex velina ha dichiarato: "A questo punto non le credo più, neanche quando dice che è contenta di vedermi felice con Lorenzo."

Lo scontro diretto tra le due concorrenti

Poco dopo, le due concorrenti hanno avuto un confronto aperto. Shaila ha accusato Helena di essere una stratega, un'etichetta che il pubblico del reality ha affibbiato di frequente alla ballerina. Helena ha risposto duramente, definendo Shaila "volgare e cafona." L'accusa si riferiva ai gesti scaramantici compiuti da Shaila durante l'ultima puntata, quando l'aversana si era grattata in diverse parti del corpo in diretta. Un comportamento che non è passato inosservato neppure ad Alfonso Signorini, il quale, con un tono ironico ma infastidito, le aveva detto: "Vuoi grattarti anche con la busta?"

Shaila Gatta al Grande Fratello

Helena ha rincarato la dose, affermando: "In puntata sei stata volgare e cafona. A casa ci sono persone che guardano, anche bambini. Non vorrei mai che mio nipote vedesse e imitasse quei gesti. Sono modi di fare brutti." Subito dopo, Shaila si è confidata con Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Raccontando il confronto avuto con Helena, ha replicato alle critiche con fermezza.

"Le ho detto: 'Perché non dici la verità, che ti sto sulle pal.e?'. Mi ha dato della cafona, ma io sono fiera di esserlo. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto mettendoci la faccia e non mi sono mai nascosta dietro un dito. Sì, mi gratto, mi sono grattata in diretta, e se vuoi, te la gratto pure a te, se ti rode,", ha concluso Shaila Gatta. Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Shaila Gatta dice la sua sulla recente lite avuta con Helena Prestes.